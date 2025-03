Temos grande chance de obter 'pouso suave' na economia em 2025, diz presidente da Febraban

Após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, de alta de 3,4% em relação a 2023, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse que os resultados foram mais robustos que o previsto no começo do ano passado. Ainda de acordo com ele, a se confirmarem as previsões para 2025, a economia brasileira pode viver um "pouso suave".

Em nota, Isaac afirmou que a economia deve crescer de 2% a 2,5% neste ano. "Em se confirmando esta trajetória, temos grande chance de obter uma espécie de pouso suave, com recuo gradual da atividade, o que permitiria, de um lado, o controle da inflação e a reancoragem das expectativas inflacionárias e, de outro, quem sabe, uma composição mais saudável do PIB numa perspectiva de longo prazo, com novos avanços nos investimentos", disse ele.

O presidente da Febraban também ressaltou que o País precisa persistir no recuo dos impulsos fiscais. De acordo com ele, trata-se de uma condição fundamental para que o Brasil alcance patamares de juros estruturalmente mais baixos.

Segundo Isaac, os números do quarto trimestre de 2024 confirmam uma desaceleração da economia, já em um resultado da alta dos juros.

Em relação ao PIB do ano passado, o presidente da Febraban disse que um dos destaques positivos foi o bom dinamismo do mercado de trabalho e também do crédito bancário. "Outro destaque positivo foi a alta dos investimentos, beneficiados pela queda dos juros no 1º semestre", afirmou.