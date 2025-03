Suco de uva com açaí e chia serve para quê? Veja os benefícios da bebida

O suco de uva com açaí e chia é uma bebida nutritiva, com antioxidantes como resveratrol e antocianinas, que protegem as células do corpo. A combinação fornece vitaminas C e A e minerais como potássio, cálcio, magnésio, ferro e também oferece fibras, ácidos graxos ômega-3 e proteínas vegetais.

A seguir, veja os principais benefícios do suco para a saúde e como consumi-lo.

1. Contribui para a saúde cardiovascular

O açaí e a chia contêm ácidos graxos ômega-3, que ajudam a controlar o colesterol e possuem ação anti-inflamatória, contribuindo para a melhoria da função do endotélio vascular e promovendo a saúde do coração.

2. Tem ação anti-inflamatória

Os antioxidantes presentes no açaí ajudam a combater os radicais livres no organismo, reduzindo o estresse oxidativo. Ao atuar nesse processo, as antocianinas do açaí contribuem para a diminuição da inflamação e das doenças inflamatórias.

3. Melhora a circulação

O resveratrol das uvas e os ácidos graxos ômega-3 da chia melhoram a circulação sanguínea. O resveratrol auxilia na dilatação dos vasos sanguíneos, facilitando o fluxo, enquanto o ômega-3 reduz a inflamação nas artérias e previne a formação de coágulos.

4. Reduz o colesterol "ruim"

A chia e o açaí ajudam a controlar os níveis de colesterol. A chia, rica em fibras solúveis, facilita a redução do colesterol LDL ("ruim") ao interferir em sua absorção pelo intestino. O açaí, por sua vez, contém antioxidantes, como as antocianinas, que auxiliam na prevenção do acúmulo de colesterol nas artérias.

5. Ajuda no controle do peso

O suco pode ser um aliado no controle do peso devido ao seu conteúdo de fibras, que promovem a sensação de saciedade e controlam o apetite. A fibra se expande no estômago, retardando a digestão e prolongando a sensação de plenitude.

6. Melhora a digestão

As fibras presentes nos ingredientes auxiliam no trânsito intestinal e previnem a constipação.

Além disso, elas favorecem a saúde da microbiota intestinal, que é essencial para a digestão adequada e a absorção de nutrientes. Um equilíbrio saudável da microbiota contribui para o funcionamento adequado do sistema digestivo.

7. Faz bem para a pele e cabelos

O suco de uva com açaí e chia é uma boa opção para a saúde da pele e dos cabelos, pois contém antioxidantes, ácidos graxos e vitamina C, que ajudam a proteger a pele contra o envelhecimento e a melhorar a produção de colágeno. O resveratrol presente na uva também contribui para a hidratação da pele e melhora a circulação da pele e do couro cabeludo.

8. Reforça o sistema imunológico

Os polifenóis presentes no suco de uva com açaí e chia ajudam a fortalecer o sistema imunológico. A vitamina C estimula a produção de glóbulos brancos, fundamentais para a defesa do organismo, e as vitaminas do complexo B desempenham um papel importante na manutenção da função imunológica.

Os ácidos graxos ômega-3, com suas propriedades anti-inflamatórias, ajudam a regular a resposta imunológica, enquanto as fibras promovem a saúde intestinal, essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico.

Contraindicações

O suco é considerado seguro para a maioria das pessoas, mas algumas precauções são necessárias. O suco de uva pode elevar os níveis de glicose no sangue devido ao seu alto teor de açúcar, o que exige atenção em pessoas com diabetes. Além disso, pode conter sulfitos que causam reações alérgicas em algumas pessoas e interferir com medicamentos anticoagulantes.

Já o açaí, por ser rico em fibras, pode causar desconforto gastrointestinal, como gases e diarreia, principalmente se consumido em grandes quantidades. Ele também pode provocar reações alérgicas em algumas pessoas.

Como consumir?

A recomendação é consumir uma porção de cerca de 200 a 250 ml de suco de uva com açaí e chia por dia para usufruir de seus benefícios.

Uma opção é combinar o suco de uva natural com polpa de açaí e adicionar sementes de chia, deixando-as de molho por alguns minutos para que formem um gel antes de misturá-las. Outra alternativa é preparar um smoothie, batendo todos os ingredientes no liquidificador com água ou leite vegetal.

Fonte: Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de pós-graduação da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).