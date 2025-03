SPE da Fazenda projeta PIB de 2,3% para 2025, com desaceleração refletindo Selic contracionista

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda projeta um avanço no Produto Interno Bruto (PIB) de 2,3% em 2025, com tendência de desaceleração na margem já no primeiro trimestre do ano. Ao longo de 2025, as projeções apontam ritmo de crescimento próximo à estabilidade, como reflexo de menores impulsos e da política monetária com a taxa Selic em patamar contracionista.

A pasta estima que o carrego estatístico no ano será de 0,5%, considerando o resultado do PIB no último trimestre de 2024, marginalmente inferior ao projetado pela secretaria na grade de parâmetros de fevereiro.

A expectativa da SPE é de que, ao longo do primeiro trimestre deste ano, o ritmo de crescimento suba na margem para desacelerar em seguida.

"A expansão da atividade agropecuária deverá ser na casa de dois dígitos, repercutindo principalmente a colheita recorde de soja. O PIB de serviços também deve acelerar na margem no primeiro trimestre, refletindo o reajuste do salário mínimo e o maior ritmo de crescimento de atividades relacionadas à agropecuária, como os transportes e o comércio", diz o documento.

A partir do segundo trimestre de 2025, a SPE avalia que a contribuição do setor agropecuário para o crescimento deve se tornar negativa, junto da redução da expansão de atividades cíclicas.

"Para a segunda metade do ano, a perspectiva é de que o ritmo de crescimento se mantenha próximo à estabilidade, refletindo menores impulsos vindos dos mercados de crédito e de trabalho em função do patamar contracionista da política monetária", diz a nota.