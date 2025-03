Sugador, vibrador e mais: 13 sex toys para presentear no Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher pode ser o momento de ideal para surpreender no presente. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de sex toys para presentear tanto quem vai passar o dia sozinha, quanto quem vai estar acompanhada.

A seleção inclui vibradores e sugadores de clitóris para diversos gostos. Além disso, há opções de vibradores com controle via aplicativo, ideais para quem deseja apimentar a relação em qualquer lugar. Confira as opções:

Uma das marcas mais famosas no segmento, o modelo tem tecnologia de ondas de pressão que simulam sucção e sensação de sexo oral;

Com 11 níveis de estimulação;

Silencioso, de acordo com o fabricante.

Vibrador de sucção para estimular o clítoris e os mamilos;

Com 10 modos de velocidade;

Feito de silicone;

Bateria recarregável.

Controlado por botão, ele tem 10 modos vibratórios;

Feito de silicone macio;

Carregamento via USB.

Para massagear e estimular o clitóris, seios e aliviar a tensão;

Tem 10 modos de vibração controlados por botões;

Pode ser usado dos dois lados;

Carregamento via USB.

Com dois motores, oferece até 30 níveis de vibração;

Feito de silicone, é à prova d'água;

Funciona com duas pilhas AAA.

Tem 12 funções de vibração;

Pode ser controlado por aplicativo no celular;

À prova d'água.

Tem nove modos de vibração, de movimentos suaves a mais fortes;

Silencioso, de acordo com o fabricante;

Feito de silicone seguro para o corpo.

Projetado para casais, estimula por meio de sucção e vibração;

11 modos de vibração;

10 níveis de intensidade.

Possui nove modos de vibração;

Pode ser controlado através de um aplicativo;

Feito em silicone;

Recarregável via USB.

Com 12 modos de vibração;

Possui um modo de vibração livre, que pode ser ajustado através do aplicativo;

Também possui o modo de música, onde as vibrações imitam a canção escolhida;

Sistema Bluetooth com alcance de até seis metros;

Recarregável via USB ou tomada.

Com sete níveis de ondas de pressão;

Promete ser potente e silencioso com toque macio;

Resistente à água;

Recarregável via USB.

Usa tecnologia de ondas de pressão sem contato para sensações de pulsações e sucção;

Com 11 intensidades para estimular o clitóris;

É à prova d'água.

Vibrador e sugador, que simula o sexo oral.

Com 11 níveis de intensidade e 10 padrões de vibração.

Pode ser controlado por app (compatível com Android e iOS).

*Com informações de texto publicado em 08/03/2024.

