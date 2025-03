Senador Humberto Costa substituirá Gleisi como interino na presidência do PT

O senador Humberto Costa (PT-PE), ex-ministro da Saúde, será presidente interino do PT. A indicação de Humberto para assumir um mandato-tampão e ocupar a cadeira de Gleisi Hoffmann no comando do PT foi tomada na noite da quinta-feira, 6, em uma tensa reunião da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), grupo político do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A Executiva Nacional do partido vai se reunir nesta sexta-feira, 7, para discutir a sucessão de Gleisi, mas, como a CNB tem maioria na cúpula, com o apoio de outras tendências, como Movimento PT, o nome de Humberto será referendado.

Uma ala da sigla também quer lançar o senador para disputar a presidência do PT com o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, em julho. Se não houver acordo até lá, o racha na CNB será escancarado.

Escolhida por Lula para ser ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, que cuida da articulação política do governo com o Congresso, Gleisi tomará posse na segunda-feira, 10. Com isso, precisou renunciar à presidência do PT, a quatro meses do término de seu mandato.

A definição de Humberto como interino no lugar de Gleisi terá de ser homologada em até 60 dias pelo Diretório Nacional da legenda.

O PT promoverá eleições diretas, com voto dos filiados, para renovar sua direção no dia 6 de julho. Até lá, Humberto vai dirigir o partido.

O candidato favorito de Lula para comandar o PT, depois desse período, é Edinho, mas ele tem sofrido resistências internas por pregar um partido mais moderado e o fim da polarização com o bolsonarismo.

Além disso, há uma disputa pela tesouraria do PT. Edinho não quer manter Gleide Andrade, atual secretária de Finanças, que é aliada de Gleisi Hoffmann.

Para Gleide e outros dirigentes conseguirem continuar na direção, o PT mudou até o seu estatuto, no último dia 17. Antes eram permitidos somente três mandatos consecutivos para dirigentes e parlamentares petistas, mas a regra ficou mais elástica.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE), também teve o nome cotado para ocupar a presidência interina do PT, mas a CNB preferiu Humberto. Apesar da pressão feita pelo Centrão para também entrar na articulação política do governo, Guimarães deve continuar na liderança.

Como mostrou o Estadão, o deputado está aborrecido com Gleisi, pois avalia que foi escanteado.

Guimarães era o nome mais citado para ser ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), enquanto Gleisi, inicialmente, havia recebido convite de Lula para comandar a Secretaria-Geral da Presidência, que hoje está com Márcio Macedo.

Na avaliação de Guimarães, Gleisi atuou para tirá-lo do jogo porque preferia ficar na intelocução do Planalto com o Congresso.

O cargo era ocupado por Alexandre Padilha, que foi remanejado para o Ministério da Saúde e também tomará posse na segunda-feira, 10, substituindo Nísia Trindade.