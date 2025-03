Acredita que é especial: 9 sinais típicos para reconhecer um narcisista

Todos nós somos um pouco narcisistas, mas existe um quadro chamado transtorno de personalidade narcisista, que costuma causar sofrimento tanto em quem o possui como nas pessoas com quem ele se relaciona.

O psiquiatra Erlei Sassi dá um exemplo: uma pessoa com transtorno narcisista tende a ficar furiosa quando alguém não reconhece o quanto ela é especial. Com isso, ela pode facilmente se envolver em brigas, seja em casa, no trabalho ou no trânsito. "Todo mundo gosta de ser adulado. Ninguém gosta de ser criticado. Mas para quem tem transtorno de personalidade narcisista, ser adulado é uma necessidade. É vital. Quando isso não acontece, ele fica enfurecido", explica o psiquiatra.

Sinais típicos de um narcisista

O narcisismo se torna patológico quando acontece fora do tempo e afeta outras pessoas, de acordo com Sassi. No campo da saúde mental, não há uma forma única de definir quem é e quem não é narcisista. Mas existem questionários sobre o tema, além do DSM-V (5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria).

Imagem: Getty Images

Segundo a publicação, uma pessoa tem transtorno da personalidade narcisista quando cumpre ao menos cinco dos nove seguintes critérios:

Tem uma sensação grandiosa da própria importância (por exemplo, exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes); É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal; Acredita ser "especial" e único e que pode ser somente compreendido por, ou associado a, outras pessoas (ou instituições) especiais ou com condição elevada; Demanda admiração excessiva; Apresenta um sentimento de possuir direitos (por exemplo, espera receber um tratamento especial, sem uma justificativa específica); É explorador em relações interpessoais (tira vantagem de outros para atingir os próprios fins); Carece de empatia: reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros; É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam; Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes.

No entanto, apenas ler esta lista e se identificar com ela não é suficiente para um diagnóstico. Para isso é necessário buscar ajuda profissional, em consulta com um psiquiatra ou psicólogo.

Existe tratamento?

Um narcisista em geral não se reconhece como tal. Então, ele só vai buscar ajuda quando começa a sofrer com sua própria condição. Por exemplo, ele começa a ter sintomas como tristeza e ansiedade.

"O narcisista lida muito mal com a frustração. Ele não entende que não pode ter todos os seus desejos satisfeitos. Se a criança não é ensinada a lidar com as pequenas frustrações, fatalmente não saberá lidar com as grandes, e aí pode desmoronar", explica Antonio Carlos de Barros Júnior, psicanalista e doutor em psicologia social pela USP. Além disso, pessoas narcisistas costumam ter a ilusão de ser alguém superespecial e quando isso cai por terra, uma tristeza muito grande pode surgir.

Outro sintoma é a ansiedade frente à aprovação do outro. Para o psicanalista, quando o sujeito começa a questionar se ele não está deprimido ou ansioso demais, já é hora de buscar ajuda. Assim, a pessoa pode "verificar como ela lida com a frustração, qual é a sua dependência em relação à aprovação dos outros e se ela está imobilizando a sua existência", explica Barros Júnior.

Do ponto de vista médico, não há remédios especificamente para o transtorno narcisista, explica Sassi. O que se faz, eventualmente, é utilizar medicamentos para tratar alguns sintomas do narcisista, como ansiedade. Mas, segundo o psiquiatra, o tratamento principal nesse caso é a terapia.

*Com informações de reportagem publicada em 16/07/2019