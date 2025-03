Rússia ataca Ucrânia após Europa anunciar plano de rearmamento

A Rússia realizou nesta noite o maior ataque aéreo contra a Ucrânia das últimas semanas. Segundo as forças armadas ucranianas, pelo menos 58 mísseis e 194 drones foram usados na ofensiva.

Os alvos foram sobretudo a infraestrutura de energia do país. A Ucrânia afirmou ter utilizado pela primeira vez caças franceses Mirage, recebidos há cerca de um mês, para repelir a agressão.

A ação russa ocorreu horas após líderes da União Europeia terem anunciado apoio ao plano de afrouxar as regras fiscais do continente para permitir um investimento adicional de 800 milhões de euros (cerca de R$ 5 trilhões) no rearmamento do continente.

A iniciativa é uma resposta aos temores de que Donald Trump irá reduzir a ajuda militar americana ao continente frente ao que os europeus consideram uma ameaça cada vez maior da Rússia de Putin.

Trump recua em tarifas sobre México e Canadá

Donald Trump suspendeu ontem a tarifa de importação de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses, que entrou em vigor na terça-feira. A suspensão se aplica às mercadorias que se enquadram nas regras de isenção previstas no tratado de livre comércio entre os três países.

Foi o segundo recuo do presidente americano, que anteontem já havia suspendido as taxas sobre a importação de automóveis dos dois países pelo prazo de um mês.

Desta vez, ao contrário do que ocorreu na quarta-feira, os mercados reagiram mal. As bolsas americanas e o dólar fecharam em queda. Segundo o Wall Street Journal, os investidores estão inseguros, com medo de uma recessão e preocupados com a volatilidade das medidas alfandegárias.

Síria tem maior confronto desde a queda de Assad

Os maiores confrontos na Síria desde a queda de Bashar al Assad, há três meses, deixaram pelo menos 70 mortos entre ontem e hoje no noroeste do país.

Combatentes leais ao ex-presidente enfrentaram forças do novo governo na província de Latakia, reduto da minoria alauita, grupo religioso a que pertence o ex-presidente.

"Em uma ação bem planejada, vários grupos de milicianos de Assad atacaram nossas posições e postos de controle, atingindo um grande número de patrulhas na região de Jableh", disse Mustafa Kneifati, secretário de Segurança em Latakia.

As forças de segurança sírias anunciaram a prisão, na cidade de Jableh, do general Ibrahim Huweija que comandava uma das agências de segurança das Forças Aéreas mais próximas da família Assad.

Cientistas descobrem mais um mecanismo imunológico

Pesquisadores descobriram que a proteassoma, uma pequena estrutura encontrada em todas as células do corpo humano, é capaz de detectar infecções por bactérias e produzir antibióticos naturais.

Descrita pela primeira vez em 1980, a proteassoma tem a função de dividir proteínas em pedaços menores, que podem depois ser usados na construção de outras substâncias dentro da célula.

Mas, agora, uma série de experimentos relatados na revista Nature mostrou que a proteassoma também pode produzir substâncias capazes de perfurar as membranas externas das bactérias e matá-las.

"Nós nunca soubemos que isso acontecia. É um novo mecanismo de imunidade", disse a professora Yifat Merbel, do Weizmann Institute of Science, de Israel.

Correio dinamarquês encerrará entrega de cartas

A empresa de correios da Dinamarca encerrará o serviço de entrega de cartas no final deste ano. A decisão põe fim a um serviço com mais de 400 anos de história.

Segundo a PostNord, o volume de cartas caiu 90% desde o início do século e a atividade não é mais rentável.

A queda é resultado da substituição da correspondência em papel por meios de comunicação digitais, e outros serviços postais pelo mundo enfrentam o mesmo problema.

O fim da entrega de cartas, no entanto, pode ser um problema para as pessoas mais velhas. Segundo a Aldre Sagen, organização dinamarquesa de proteção aos idosos, cerca de 270 mil pessoas ainda dependem da correspondência para receber comunicados, como marcações de consultas médicas.