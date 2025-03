Riscos de inflação podem estimular discussão no BC do Japão sobre aumento dos juros em maio, dizem fontes

Por Leika Kihara e Takahiko Wada

TÓQUIO (Reuters) - A pressão inflacionária decorrente dos ganhos salariais e dos aumentos prolongados nos custos dos alimentos pode levar os membros da diretoria do Banco do Japão a discutir outra alta da taxa de juros já em maio, disseram três fontes familiarizadas com o pensamento da instituição.

Um aumento nos juros na reunião de 30 de abril a 1º de maio ou uma pausa até o final deste ano dependerá não apenas das perspectivas de preços, mas também de como as medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afetarão os mercados, disseram as fontes sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a falar publicamente.

Espera-se que o Banco do Japão mantenha a taxa de juros estável na reunião de 18 e 19 de março, depois de elevá-la em 0,25 ponto percentual, para 0,5%, em sua reunião anterior, em janeiro, com os mercados apostando amplamente no próximo aumento no terceiro trimestre.

"Não é como se fôssemos aumentar os juros em todas as reuniões", disse o vice-presidente do BC japonês Shinichi Uchida a repórteres na quarta-feira, praticamente descartando um aumento na reunião deste mês.

Entretanto, a chance de outro aumento de juros ocorrer na reunião de maio aumentará, especialmente porque o Banco do Japão também emitirá previsões trimestrais de crescimento e inflação que se estenderão até o ano fiscal de 2027 pela primeira vez, dizem as fontes.

Muitas autoridades veem os riscos para as perspectivas de preços inclinados para o lado positivo, uma vez que as empresas continuam repassando o aumento dos custos de matéria-prima e mão de obra, elevando a inflação geral para 4% em janeiro, a maior em dois anos e o dobro da meta do banco.

Embora os bancos centrais normalmente ignorem os aumentos nos preços voláteis de alimentos, o Banco do Japão está dando mais atenção ao risco de que a inflação de alimentos - incluindo um aumento implacável no preço do arroz - possa aumentar as expectativas de inflação das famílias, disseram as fontes.

"Ao analisar a inflação subjacente, o mais importante são os salários. Mas também devemos examinar como os preços dos bens que as pessoas compram com frequência afetam as expectativas de inflação", disse Uchida.

Há também sinais crescentes de que muitas empresas continuarão oferecendo aumentos salariais consideráveis para lidar com a intensificação da escassez de mão de obra, atendendo a um pré-requisito fundamental para novos aumentos nos juros.

As crescentes pressões inflacionárias podem levar a um aumento nas previsões de preços do Banco do Japão em maio e provocar discussões sobre a viabilidade de uma elevação da taxa, disseram as fontes.

De acordo com as projeções atuais feitas em janeiro, a diretoria espera que o núcleo da inflação ao consumidor atinja 2,4% no ano fiscal de 2025 e 2,0% em 2026.