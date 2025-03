FreeBuds 4 Pro tem 5 modos de controle de ruído, mas vale? Confira o teste

O FreeBuds 4 Pro é a aposta da empresa chinesa Huawei no mercado de fones de ouvido premium no Brasil, competindo diretamente com o Galaxy Buds3 Pro, da Samsung, e o AirPods Pro 2, da Apple, tanto no preço quanto na quantidade de tecnologias.

O modelo, lançado no começo de fevereiro, conta com um curioso recurso de controle por movimento da cabeça e cinco modos de controle de ruído. O Guia de Compras UOL testou o dispositivo, e o resultado você confere a seguir.

O que mais gostei

Design e ergonomia. Com hastes na cor dourada, o fone de ouvido é bonito e bem-acabado, além de ser bastante ergonômico com seu formato intra-auricular (fica mais perto do canal auditivo). A versão branca lembra bastante os AirPods Pro 2, da Apple.

FreeBuds 4 Pro da Huawei tem design parecido com AirPods Imagem: Diego Sousa/Arquivo Pessoal

Conectividade. O modelo funciona com celulares com o sistema Android e com iPhones. Os concorrentes Galaxy Buds3 Pro e o AirPods Pro 2 funcionam em sua totalidade de recursos apenas com smartphones fabricados pela Samsung e Apple, respectivamente.

Variedade de tamanhos. A Huawei inclui na caixa seis pares de ponteiras de diferentes tamanhos e formatos. São três pares de silicone e três de espuma viscoelástica, mais conhecida como "espuma de memória", que é um material que se adapta melhor ao formato do canal auditivo.

Durante o período de testes usei as ponteiras de silicone no tamanho médio, que já vieram de fábrica. Elas se encaixaram muito bem e não caíram no uso do dia a dia e nem durante atividades físicas.

O aplicativo AI Life permite testar as diferentes opções para encontrar a que melhor se adapta a cada pessoa. Para acessá-lo, é recomendado fazer o download via QR Code pela AppGallery, loja de aplicativos da empresa, diretamente no navegador. O programa não está disponível no Google Play e nem na App Store.

São seis pares de ponteiras de diferentes tamanhos e formatos Imagem: Diego Sousa/Arquivo Pessoal

Controle de ruído completo. O FreeBuds 4 Pro oferece várias opções de controle de ruído. O cancelamento ativo de ruído (ANC) possui quatro configurações:

Dynamic : ajusta automaticamente a redução de ruído conforme o ambiente. Então você sente uma sensação de abafamento mais forte ou fraca conforme o fone identifica a necessidade.

: ajusta automaticamente a redução de ruído conforme o ambiente. Então você sente uma sensação de abafamento mais forte ou fraca conforme o fone identifica a necessidade. Cozy : ideal para lugares com pouco ruído. Eu senti um leve abafamento. É mais fraco do que a sensação com o modo Dynamic.

: ideal para lugares com pouco ruído. Eu senti um leve abafamento. É mais fraco do que a sensação com o modo Dynamic. General : indicado para locais barulhentos. Tem um cancelamento de ruído forte, com abafamento bem perceptível.

: indicado para locais barulhentos. Tem um cancelamento de ruído forte, com abafamento bem perceptível. Ultra: pensado para cenários extremamente ruidosos. É o cancelamento mais forte que existe no modelo testado.

Também possui o modo ambiente que, por sua vez, permite ouvir vozes e ruídos ao redor com maior clareza, sendo útil para quem caminha por ruas movimentadas. O recurso utiliza os microfones para potencializar o som de fora com mais clareza. É uma sensação de ter acabado de sair de uma lavagem de ouvido (rs), é difícil de explicar. É bom, dá pra ouvir com clareza o mundo ao redor.

Duração da bateria. Segundo a Huawei, o FreeBuds 4 Pro pode durar até sete horas com a opção de estabilidade de conexão ativada ou seis horas e meia com prioridade para a qualidade sonora. Essas opções podem ser configuradas no aplicativo AI Life.

Nos testes, preferi ouvir músicas priorizando a qualidade sonora, mas alternava ocasionalmente para o modo de conexão mais estável. No geral, com o cancelamento de ruído desativado e volume em 70%, consegui cerca de sete horas de reprodução, conforme o prometido pela fabricante.

Já com o cancelamento de ruído ativado no mesmo nível de volume, o fone descarregou após quatro horas e 40 minutos, também dentro da estimativa.

Resistente. O FreeBuds 4 Pro possui certificação IP54, o que significa que, embora não seja à prova d'água, é resistente a respingos e poeira. Assim, ele pode ser usado tranquilamente para corridas e outras atividades físicas. Já o estojo de carregamento não conta com nenhuma proteção contra líquidos ou partículas.

Pontos de atenção

Qualidade sonora. O perfil sonoro do FreeBuds 4 Pro é mais aberto, o que significa que as frequências mais altas são realçadas em relação aos graves e subgraves. Isso funciona bem para gêneros como jazz, R&B, pop e música eletrônica, onde instrumentos como pratos, guitarras, saxofone e vocais estão em evidência.

Na música "Can't Get Out Of This Mood", da Samara Joy, por exemplo, o fone destaca bem os instrumentos mais agudos e a voz da cantora, algo que fones mais simples costumam comprometer.

No entanto, sinto que ele decepciona com o desempenho nos graves e subgraves.

Em "Denial is a river", de Doechii, a base da música, formada pelas batidas, carece de profundidade, deixando o som sem impacto. Para quem entende um pouco de equalização, recomendo adicionar um leve reforço nos graves para equilibrar usando aplicativo do fone.

Senti algo parecido ao ouvir o rock "Love Bites (So Do I)", da banda Halestorm. Enquanto os vocais, guitarras e pratos soaram cristalinos e vívidos, o bumbo e o baixo não tiveram o peso que eu gostaria de sentir.

Comparado ao Galaxy Buds3 Pro da Samsung e ao Motorola Moto Buds+, que testei recentemente, o FreeBuds 4 Pro é o único que necessita de ajustes nos graves.

Estojo de carregamento não conta com proteção contra líquidos ou partículas Imagem: Diego Sousa/Arquivo Pessoal

Controle por movimento da cabeça. Apesar de ser um recurso interessante, não gostei tanto do resultado. O gesto de negar com a cabeça para recusar chamadas funciona rapidamente, mas o de aceitar ligações exigiu múltiplas tentativas. O ponto positivo é que esse recurso não se limita a chamadas convencionais, funcionando também em ligações via WhatsApp.

Ruídos no transporte público. Ao testar o dispositivo no ônibus, as vozes não foram completamente apagadas, sugerindo que o FreeBuds 4 Pro tem dificuldades em lidar com ruídos médios e agudos.

O mesmo problema foi observado no modo ambiente: o fone da Huawei se mostrou mais fechado, ou seja, sons mais agudos ficaram em segundo plano.

FreeBuds 4 Pro, da Huawei Imagem: Diego Sousa/Arquivo pessoal

Microfone. A captação de voz do FreeBuds 4 Pro deixa a desejar para um fone de categoria premium. Assim como ocorre com outros fones Bluetooth, as gravações soam abafadas, tanto em ambientes fechados quanto abertos.

Para quem vale a pena?

O Huawei FreeBuds 4 Pro vale a pena para pessoas que preferem um perfil sonoro mais aberto, fazendo dele uma das melhores opções do mercado para quem curte R&B, jazz, pop e música eletrônica, por exemplo.

Além disso, a duração de bateria é um grande destaque do fone de ouvido por permitir que o usuário escolha se prefere ouvir música com a melhor qualidade possível ou com maior estabilidade de conexão.

Contudo, ele compete diretamente com o Galaxy Buds3 Pro e o AirPods Pro 2, ambos oferecendo uma experiência superior em qualidade de som, cancelamento de ruído e captação de voz.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.