Real Madrid e Atlético disputam liderança pela 27ª rodada do Espanhol

Real Madrid e Atlético esquecerão por um momento seu duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões para disputarem no domingo pequenos dérbis, contra Rayo Vallecano (7º) e Getafe (14º), respectivamente, pela 27ª rodada da LaLiga, em plena luta pelo título.

O clube 'rojiblanco' é o segundo colocado com 56 pontos, um atrás do líder Barcelona, que joga no sábado contra o Osasuna (11º) no El Sadar, enquanto a equipe 'merengue' é a terceira com 54 pontos.

A equipe madrilenha deu o primeiro golpe na Liga dos Campeões ao vencer na terça-feira o time 'colchonero' por 2 a 1, na ida das oitavas de final da competição, no estádio Santiago Bernabéu, resultado que continua deixando o confronto em aberto para o duelo de volta no Metropolitano, na próxima quarta-feira.

Contra o Rayo, Carlo Ancelotti poderá voltar a contar com o inglês Jude Bellingham, peça fundamental no ataque ao lado do brasileiro Vinícius Júnior e do francês Kylian Mbappé, depois de ter ficado de fora dos dois últimos jogos por suspensão.

Porém, o treinador italiano poderá levar em conta o excelente desempenho de Brahim, que marcou na vitória sobre o Atlético. O jogador de Málaga marcou um gol magistral num lance em que deixou o uruguaio José María Giménez no chão.

Os jogadores comandados por Ancelotti terão que enfrentar no seu estádio um aguerrido Rayo Vallecano, que tenta alcançar as seis primeiras posições, que dão acesso a uma vaga europeia na próxima temporada.

O time de Iñigo Pérez, que soma 36 pontos, dois atrás do sexto colocado, o Betis, não pretende facilitar a vida. A equipe de Vallecas conseguiu empatar (3-3) em meados de dezembro com o Real Madrid e foi um osso duro para o Barcelona há três semanas em Montjuic. O time catalão acabou vencendo a partida por 1 a 0, graças a um gol de pênalti do astro polonês Robert Lewandowski.

O Atlético, por sua vez, terá que se recuperar da derrota para o rival madrilenho em outro dérbi. Os jogadores de Simeone terão pela frente uma série de confrontos de exigência máxima. Começou na terça-feira contra o Real Madrid e continuará no domingo contra um Getafe que sempre joga de igual para igual contra os gigantes. A maratona continua com o jogo de volta da Liga dos Campeões contra o time merengue e em seguida vem o duelo do Campeonato Espanhol contra o Barça no Metropolitano.

Para o fim de semana, 'El Cholo' vai apostar mais uma vez no atacante argentino Julián Álvarez, que voltou a se destacar contra o Real Madrid no 'euroderby'. Até o momento nesta temporada, o atacante de 25 anos marcou 22 gols pelo seu novo time em todas as competições.

Já o Getafe buscará a vitória para se afastar da zona de rebaixamento que é aberta pelo Valencia (18º). Entre os dois time há uma diferença de seis pontos.

Enquanto isso o Barcelona receberá o Osasuna. O time 'blaugrana' está eufórico após a vitória na quarta-feira sobre o Benfica (1-0) no jogo de ida da Liga dos Campeões, graças ao gol do brasileiro Raphinha quando a sua equipe estava com um jogador a menos devido à expulsão de Pau Cubarsí aos 22 minutos.

--- Programação da 27ª rodada de LaLiga (horário de Brasília):

- Sábado:

(10h00) Celta Vigo - Leganés

(12h15) Alavés - Villarreal

(14h30) Valencia - Valladolid

(17h00) Barcelona - Osasuna

- Domingo:

(10h00) Getafe - Atlético de Madrid

(12h15) Real Madrid - Rayo Vallecano

(14h30) Athletic Bilbao - Mallorca

Betis - Las Palmas

(17h00) Real Sociedad - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Espanyol - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 57 26 18 3 5 71 25 46

2. Atlético de Madrid 56 26 16 8 2 43 16 27

3. Real Madrid 54 26 16 6 4 55 25 30

4. Athletic Bilbao 48 26 13 9 4 44 23 21

5. Villarreal 44 25 12 8 5 48 35 13

6. Betis 38 26 10 8 8 34 33 1

7. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 28 27 1

8. Mallorca 36 26 10 6 10 25 32 -7

9. Real Sociedad 34 26 10 4 12 23 27 -4

10. Celta Vigo 33 26 9 6 11 38 40 -2

11. Osasuna 33 26 7 12 7 32 37 -5

12. Sevilla 33 26 8 9 9 31 36 -5

13. Girona 32 26 9 5 12 34 39 -5

14. Getafe 30 26 7 9 10 21 21 0

15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12

16. Leganés 27 26 6 9 11 23 38 -15

17. Las Palmas 24 26 6 6 14 30 44 -14

18. Valencia 24 26 5 9 12 28 44 -16

19. Alavés 23 26 5 8 13 29 40 -11

20. Valladolid 16 26 4 4 18 17 60 -43

./bds/rsc/pm/aam/yr

© Agence France-Presse