Quem era o médico fitness que morreu após sofrer parada cardíaca em SC

Do UOL, em São paulo

O médico Alisson Nunes, 31, foi encontrado sem vida dentro do apartamento em que morava em Indaial, no Vale do Itajaí (SC), nesta quarta-feira.

Quem era Alisson?

Formado em medicina em 2020 pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso). Nunes também era pós-graduado em nutrologia pela USP (Universidade de São Paulo) e dono do Instituto Dr. Nunes, em Indaial, Santa Catarina.

Nunes não tem nenhuma especialidade registrada no CFM (Conselho Federal de Medicina). Conforme apurado pelo UOL, o médico atuava profissionalmente no estado de Santa Catarina, onde morava.

Era conhecido nas redes sociais como Dr. Nunes. O médico se dizia especialista em emagrecimento, hipertrofia [ganho de massa muscular] e longevidade. Sua clínica prestava atendimento multidisciplinar, com medicina voltada à saúde física e mental, além de estética.

Adepto das maratonas de corrida. Algumas postagens mostravam suas participações em provas de corrida de rua. O último registro, em 9 de fevereiro, mostra o médico em uma competição em Balneário Camboriú (SC).

Atuou no combate à pandemia. Alisson passou em um concurso público e, em julho de 2021, foi contratado para trabalhar em Unidades Básicas e no Centro de Atendimento à Covid-19.

Nas redes sociais, pacientes elogiavam sua conduta. "Realmente muito bom. Aliás, um excelente médico, atencioso, dedicado e muito gentil", disse uma das internautas. Outra diz que Alisson era "simplesmente o melhor médico".

Relembre o caso

Alisson teria morrido em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. A informação sobre a morte foi divulgada no perfil do próprio médico no Instagram e confirmada pelo namorado dele, Emerson Veloso.

Causa da morte de Nunes será investigada. Foram realizados exames no corpo do médico, mas os resultados que apontaram as circunstâncias de sua morte ainda não ficaram prontos.

Namorado de Alisson agradeceu as mensagens de apoio e desabafou sobre a morte de seu companheiro. "No momento estou melhorando, mas não está sendo fácil. Vida, te amo para sempre. Você sempre será meu bebê", escreveu Emerson.

Velório de Alisson aconteceu na tarde quarta, no Cemitério Municipal de Indaial. O sepultamento ocorreu ontem, às 11h, no mesmo local.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Em nota, a PCSC informou que a morte do médico é investigada por meio da Delegacia de Polícia de Indaial. O corpo foi submetido a necropsia para apurar as causas e circunstâncias da morte. O resultado do exame necroscópico não está pronto.