Preso no Paraguai, 'matador de policiais' pede transferência a ala do PCC

Uma semana após ser preso em uma megaoperação da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas paraguaia), um membro da cúpula do PCC no país vizinho apontado como "matador de policiais" pediu transferência para o pavilhão ocupado por internos da facção criminosa paulista.

O que aconteceu

Líder do PCC, Marcelo Rogelio Gnoato, 37, está sob custódia de três guardas. Conhecido como Alemão, ele é apontado pelas autoridades como o responsável por chefiar as operações da facção criminosa paulista no Paraguai.

Com condenações e mandados de prisão por homicídio e tráfico no Brasil, ele estava foragido desde a fuga de um presídio no Paraná, há três anos. Alemão foi capturado pela polícia paraguaia com uma espingarda calibre 12, um revólver, munição, balanças de precisão, celulares e um laptop. Ele estava em Saltos del Guaíra, na fronteira com o Paraná, quando foi encontrado pelos agentes.

Autoridades avaliam transferência para um presídio de segurança máxima devido à alta periculosidade de um dos líderes do PCC em território paraguaio. As forças de segurança pública no país vizinho acreditam que a presença dele em uma penitenciária regional superlotada com 1,8 mil internos pode gerar distúrbios. O UOL não localizou a defesa dele.

Pedido de extradição do Paraguai para o Brasil é cogitado pelas autoridades brasileiras. "O ideal é que seja transferido para um presídio federal no Brasil", disse Ivana David, desembargadora do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) especializada em investigações sobre o crime organizado.

É um preso do PCC de alta periculosidade, que precisa ser levado a um presídio de segurança máxima. Embora tenha sido capturado com armas de fogo e deva responder por processos no Paraguai, tem condenações por homicídio e trafico no Brasil.

Ivana David, desembargadora do TJ-SP

Marcelo Rogelio Gnoato, do PCC, tem crimes identificados por tatuagens Imagem: Reprodução/Redes sociais

Tatuagens de 'matador de policiais'

Tatuagens ajudam a identificar criminoso como membro da cúpula da facção e matador de policiais. Alemão tem duas tatuagens de palhaço e outra de diabo, código entre os criminosos para identificar assassinos de agentes das forças de segurança, envolvimento em homicídios e posição de hierarquia em facção criminosa, segundo autoridades do Senad e das forças de segurança no Brasil.

Detentos do sistema prisional usam método como forma de identificar ligação com o PCC, indica estudo. A análise com o título de "Tatuagem na Prisão: Estigma e Identidade" foi feita pela psicóloga Karine Belmont Chaves em sua dissertação de mestrado.

As tatuagens no meio criminal ainda são utilizadas como forma de identificação de pertencimento a facções, como o PCC. Ele usa esses símbolos do palhaço e do diabo como forma de demonstração de poder.

Karine Belmont Chaves, psicóloga