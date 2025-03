Presidente do México não escreveu texto sobre imperialismo dos EUA

É falso que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, tenha escrito um texto com críticas ao "imperialismo dos Estados Unidos" e em defesa da união dos países latino americanos em uma "Pátria Grande".

Um texto falsamente atribuído a ela circula nas redes sociais. Não há registros nos canais oficiais do governo mexicano nem nas redes sociais de Sheinbaum de que ela seja a autora.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo email uolconfere@uol.com.br.

O que diz o post?

Publicações nas redes sociais atribuíram autoria do texto à Sheinbaum. O conteúdo aborda temas como o imperialismo estadunidense, o apoio dos Estados Unidos a golpes de Estados em países como Chile e Nicarágua, e a unificação da América Latina em uma "Pátria Grande". "Por que o imperialismo quer nos ver divididos? Porque sabemos que juntos somos invencíveis. Os EUA, potência que se veste de democracia enquanto exporta golpes de Estado, espetaram as garras na nossa terra com uma estratégia clara: dividir para saquear", afirma o começo do texto.

Por que é falso?

Não há evidência de que Sheinbaum seja a autora. Não há registros de tal texto no site oficial do governo mexicano (aqui). Também não é possível encontrar o conteúdo nas contas oficiais da presidente mexicana no Facebook (aqui) e X (aqui).

Desinformação também circula em outros idiomas. Ao buscar o texto no Facebook, é possível encontrar as versões em português, espanhol e em francês. O Animal Político, veículo de checagem de informação no México, também checou o conteúdo classificando-o como falso (aqui, em espanhol). No mês passado, o UOL Confere já havia desmentindo outro texto falsamente atribuído a Sheinbaum (aqui).

Viralização. Um post no Twitter que afirma que a presidente é autora do texto tinha, até hoje à tarde, mais de 5.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Boatos.org

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news