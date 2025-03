Tales: Para área econômica, só ajuste resolve preço dos alimentos

Dois ministros da área econômica do Governo Lula (PT) —Fernando Haddad e Simone Tebet— ficaram de fora da reunião sobre o preço dos alimentos porque já haviam dado o seu diagnóstico ao Planalto, apurou o colunista Tales Faria para o UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (7).

O que foi dito pela área econômica ao governo foi o seguinte: 'é claro que eventos climáticos externos aumentam os preços, como o do café e os ovos, por exemplo, mas decisivo mesmo é o câmbio, com 'efeito Donald Trump', e tem também o problema fiscal'. Segundo essas pessoas com quem eu conversei, por causa desse diagnóstico, a área econômica foi posta no papel secundário nessa reunião de ontem. Tales Faria, colunista do UOL

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), se encontrou com ministros e auxiliares em mais uma reunião de trabalho para tratar sobre medidas para o enfrentamento da inflação de alimentos. Para esta reunião, no entanto, foram sentidas as ausências de integrantes importantes da Fazenda —Fernanda Haddad comanda a pasta— e do Planejamento —atualmente, a ministra é Simone Tebet. Foram enviados apenas dois secretários da Fazenda.

Após o encontro, o governo anunciou seis medidas para tentar baixar os preços dos alimentos: em uma delas, por exemplo, Alckmin informou que dez produtos terão alíquota zerada para importação por tempo indeterminado. A alta dos preços tem impacto direto na queda da popularidade de Lula.

O Planalto sabe das razões fiscais e dos juros na alta dos alimentos, mas não quer mais ouvir falar do assunto nas discussões internas. Queria uma solução mais imediata. A área econômica temia que, com a reunião, o governo faria subsídios, soltar mais dinheiro, mas, no fim das contas, avalia que as decisões de ontem não prejudicaram tanto assim a questão fiscal. A redução de impostos de importação são uma perda de receita, mas com baixo impacto fiscal.

Agora o que vai impactar mesmo nos preços é o efeito Trump no mundo, os juros aqui dentro e suas consequências sobre a inflação em geral. Isso que impactará o preço dos alimentos. E só, daqui a 30 ou 60 dias, as medidas de hoje terão efeitos sobre uma possível redução da inflação de alguns produtos. Mas não de todos.

Negócio envolvendo commodities são compras do médio prazo e muitas já foram feitas. O impacto é mais pedagógico e serve para evitar especulação de preços. O que já é um ganho. Tales Faria, colunista do UOL

Economista: 'É um PIB que se fantasia de pibão'

O crescimento da economia brasileira de 3,4%, em 2024, não é considerado um número desprezível, mas o cenário apresentado nos dois últimos trimestres revela que o crescimento esperado para 2025 pode não ser tão promissor assim, analisou a economista e professora do Insper Juliana Inhasz no UOL News.

Então, é um PIB que se fantasia de 'pibão' e, na verdade, é um 'pibinho'. Julianha Inhasz, economista

O PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 3,4% no ano passado, na comparação com 2023, totalizando assim R$ 11,7 trilhões. É considerada a maior taxa anual desde 2021. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O resultado anual, no entanto, ficou abaixo do projetado pelo Banco Central. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), indicador divulgado pelo BC e conhecido por antecipar o comportamento do PIB, sinalizou um crescimento de 3,8% da economia nacional em 2024.

A questão é que, primeiro, esse crescimento, esse tipo de medida ou essa forma de crescer, é bem complexa. Complexa, porque a gente não sabe fazer isso para sempre. A gente tem um problema fiscal grande que não conseguimos resolver. O governo, inclusive, mostra que o baixo comprometimento continua existindo. Esse crescimento das despesas correntes do consumo do governo mostra isso. E o PIB desacelerou bastante no terceiro e no quarto trimestre.

Então é aquele PIB que vem alto, relativamente o número é bom. A gente não está falando que 3,4 é desprezível... porém, a gente vê nos últimos dois trimestres uma desaceleração e uma perspectiva de que esse ano de 2025 seja um ano em que a gente vai crescer muito menos. Juliana Inhasz, economista

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: