Powell terá chance de abordar guerra comercial e temores de "estagflação" em discurso nesta 6ª

Por Howard Schneider

NOVA YORK (Reuters) - Um pouso suave para a economia dos Estados Unidos ainda pode estar à vista, mas quando o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, discursar em Nova York nesta sexta-feira, ele enfrentará um conjunto de novos riscos para essa meta, desde uma guerra comercial que pode reacender as pressões dos preços até sinais de que as expectativas do público podem estar piorando.

Powell fará seus comentários em uma conferência pouco antes do período de silêncio do Fed para a reunião de 18 e 19 de março.

Essa será sua chance de avaliar publicamente o impacto econômico ainda em desenvolvimento das tarifas que o presidente Donald Trump impôs sobre as importações dos principais parceiros comerciais dos EUA, os esforços do novo governo para reduzir o tamanho do governo federal e contratar gastos, além de regras de imigração mais rígidas.

Embora as mudanças tenham ocorrido muito recentemente e de forma rápida para serem observadas em dados fora das oscilações diárias nos mercados de ações, títulos e moedas, em conjunto elas trouxeram o risco de "estagflação" de volta como um ponto de discussão entre analistas.

Alguns dos colegas de Powell têm advertido que o Fed poderá em breve enfrentar escolhas difíceis entre continuar se apoiando na inflação acima da meta ou reforçar o crescimento econômico e os empregos com cortes na taxa de juros.

Depois de minimizar as tarifas como tendo apenas um impacto pontual e de curta duração sobre os preços, a abrangência das novas taxas de Trump sobre Canadá, México e China, seu potencial para alterar o comportamento das empresas e das famílias e a retaliação já em andamento por parte desses parceiros comerciais podem dificultar a manutenção dessa postura.

"O Fed não está aqui para definir a política comercial ou a política tributária. O governo pode fazer o que quiser", disse Adam Posen, ex-membro do Banco da Inglaterra e presidente do Instituto Peterson de Economia Internacional.

Mas, a essa altura, o Fed "deveria estar declarando muito mais explicitamente, com base em todas as principais evidências disponíveis, que é mais provável que as tarifas sejam inflacionárias."

Powell falará às 14h30 (horário de Brasília) em um fórum anual de política monetária organizado pela Booth School of Business da Universidade de Chicago.

A expectativa geral é de que o Fed mantenha a taxa de juros estável na faixa de 4,25% a 4,50% em sua próxima reunião. Entretanto, as novas previsões das autoridades fornecerão uma medida de quão profundamente as primeiras semanas do governo Trump mudaram a perspectiva do Fed sobre a economia e a política monetária apropriada.

O relatório de emprego dos EUA para fevereiro, que será divulgado quatro horas antes do discurso de Powell, contribuirá para que os membros do Fed saibam se a economia continua no que alguns deles chamaram de "ponto ideal" de inflação em declínio e baixo desemprego, ou se os pontos fracos estão começando a aparecer.

Por enquanto, investidores estão apostando que a esperada desaceleração econômica dos EUA compensará o impacto das tarifas sobre os preços, manterá a inflação sob controle e levará o Fed a realizar três cortes de 0,25 ponto percentual nos juros neste ano.

Porém, pode ser difícil ler as correntes cruzadas e, se as tarifas de Trump forem implementadas conforme prometido, pode levar meses para que o impacto seja totalmente observado nos preços e, depois, nos dados mais amplos da inflação.

Esse risco pode agora manter o Fed em espera, principalmente até que fique claro que a perspectiva do público para a inflação também permanece estável. Se isso começar a subir, as autoridades recentemente deixaram claro que todas as apostas estão canceladas.

A mensagem: se a inflação reacender e, principalmente, se a perspectiva do público sobre os próximos aumentos de preços começar a subir, o Fed não poderá equilibrar sua meta de inflação com as preocupações com o emprego, mas terá de fazer o que for necessário para manter as pressões dos preços sob controle.