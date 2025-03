Powell diz que Fed tem tempo para esperar por clareza nas mudanças de política de Trump

Por Howard Schneider e Ann Saphir

NOVA YORK (Reuters) - O banco central dos Estados Unidos não terá pressa em reduzir a taxa de juros enquanto aguarda mais clareza sobre como as políticas do novo governo Trump afetam a economia, disse o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta sexta-feira.

"O novo governo está em processo de implementação de mudanças significativas em quatro áreas distintas: comércio, imigração, política fiscal e regulamentação", disse Powell em comentários preparados para serem apresentados em um fórum econômico da Chicago Booth School of Business da Universidade de Chicago. "A incerteza sobre as mudanças e seus prováveis efeitos continua alta."

"Estamos concentrados em separar o sinal do ruído à medida que as perspectivas evoluem. Não precisamos ter pressa e estamos bem posicionados para esperar por mais clareza."

Powell falou em um momento de volatilidade, com os mercados de ações e os rendimentos dos títulos caindo na esteira dos anúncios do presidente Donald Trump de tarifas de importação pesadas sobre os principais parceiros comerciais, México e Canadá, seguidos de atrasos na implementação. Trump também dobrou as tarifas sobre as importações da China.

Embora Powell tenha dito que a economia "continua em uma boa posição", os dados também apontam para uma possível desaceleração nos gastos dos consumidores e "maior incerteza sobre as perspectivas econômicas" entre as empresas e os negócios.

"Ainda não se sabe como esses acontecimentos podem afetar os gastos e investimentos futuros", disse ele.

Ainda assim, os principais indicadores permanecem sólidos, acrescentou Powell, com progresso contínuo, embora desigual, da inflação e ganhos contínuos de emprego.

Com o governo dos EUA informando nesta sexta-feira uma criação de 151.000 postos de trabalho em fevereiro, Powell observou que a economia vem adicionando "sólidas" 191.000 vagas por mês desde setembro.

Algumas medidas de expectativas de inflação de curto prazo subiram, disse Powell, mas "a maioria das medidas de expectativas de longo prazo permanecem estáveis e consistentes com nossa meta de inflação de 2%".

Se a inflação desacelerar mais rápido do que o esperado ou se a economia começar a enfraquecer, "nossa postura atual de política monetária está bem posicionada" para reagir, disse ele.

O Fed deve manter sua taxa de juros na faixa atual de 4,25% a 4,50% na reunião de política monetária de 18 e 19 de março. As autoridades também divulgarão novas projeções econômicas que darão uma ideia de como os dois primeiros meses do governo Trump influenciaram as perspectivas de inflação, emprego, crescimento e a trajetória da taxa de juros.

Os investidores começaram a levar mais a sério a possibilidade de uma desaceleração econômica e agora esperam que o Fed aprove três cortes de 0,25 ponto percentual nos juros até o final deste ano.

(Reportagem de Howard Schneider)