Por que sempre cabe um docinho? Estudo explica o 'estômago de sobremesa' 

Você sente que sempre tem um espacinho a mais para comer uma sobremesa? Isso tem explicação. As mesmas células nervosas que sinalizam que já estamos satisfeitos são responsáveis por nos dar aquela vontade de comer um doce. A descoberta é de pesquisadores do Instituto Max Planck para Pesquisa do Metabolismo, em Colônia, na Alemanha, e foi publicada no dia 13 de fevereiro na revista científica Science.

Como funciona o "estômago de sobremesa"?

Ele surge no cérebro ainda. Para entender melhor como a saciedade funciona, os cientistas decidiram investigar em laboratório as reações de camundongos ao consumo de açúcar — e perceberam que eles são capazes de comer doces mesmo após fazerem uma refeição.

Depois de comer a sobremesa, um grupo de neurônios chamado POMC se ativou no cérebro das cobaias. O resultado? Mesmo estando teoricamente satisfeitos, o apetite deles seguiu aumentando com a atividade das células nervosas.

Os neurônios POMC (pró-opiomelanocortina) são os responsáveis por liberar as moléculas que estimulam a saciedade e regulam o apetite. Mas, mediante o consumo de açúcar, produzem também um opioide, a ß-endorfina. Ela é responsável pela sensação de prazer e recompensa, que levou os camundongos a comerem mais doce mesmo de barriga muito cheia.

Este "circuito" do cérebro se provou especialmente ativado ao consumirem açúcar, mas não quando os camundongos provavam comidas gordurosas ou outros tipos de alimentos. Pesquisadores então bloquearam este mecanismo quimicamente, com naloxona ou com CTAP, e os camundongos já satisfeitos pararam de comer. Aqueles que não tinham feito uma refeição antes e estavam legitimamente com fome continuaram comendo mesmo após o bloqueio da endorfina.

Mecanismo se ativou quando os camundongos apenas notaram a presença do açúcar, descobriram os cientistas. Mesmo aqueles que nunca tinham comido açúcar antes em suas vidas conseguiram produzir a endorfina.

Na etapa seguinte do estudo, pesquisadores checaram se o mesmo acontecia com seres humanos. Eles realizaram mapeamentos cerebrais em voluntários que receberam uma solução com açúcar através de um tubo e descobriram que a mesma região do cérebro, responsável pela saciedade, reagia ao doce em humanos.

De uma perspectiva evolucionária, [a resposta] faz sentido: o açúcar é raro na natureza, mas oferece energia rapidamente. O cérebro é programado para controlar a ingestão de açúcar sempre que estiver disponível.

Henning Fenselau, líder da pesquisa no Instituto Max Planck, em comunicado.

Descoberta pode abrir caminho para novos tratamentos contra a obesidade. "Já há drogas que bloqueiam os receptores de opioides no cérebro, mas a perda de peso é menor do que aquela devido a injeções que suprimem o apetite. Acreditamos que a combinação entre eles ou com outras terapias pode ser muito útil. No entanto, ainda precisamos investigar [a questão] mais profundamente, admitiu Fenselau.