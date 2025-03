Sem limites: por que carros atingem velocidades proibidas até em rodovias?

Em 2023, as infrações causadas por excesso de velocidade cresceram 132% no Brasil, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Também é a maior causa de acidentes no país, mas, mesmo assim, os milhares de carros vendidos diariamente vão muito além dos 120 km/h (a velocidade máxima nas vias nacionais). Por que?

A resposta mais curta tem a ver com interesse: não há lei que obrigue os fabricantes a instalar limitadores de velocidade nos carros, e tal iniciativa por parte das marcas prejudicaria as vendas dos modelos que, voluntariamente, contassem com o sistema.

Um estudo da Universidade de Lund, na Suécia, constatou isso na prática, emprestando carros com velocidade limitada a diferentes voluntários. "Ao trafegar em uma via rápida, o motorista de carro com limitador de velocidade costuma sentir um sentimento semelhante à claustrofobia, ao observar outros veículos ultrapassando-o constantemente", diz a pesquisa.

Além disso, constataram os suecos, os carros sem limitadores de velocidade tendem a provocar buzinadas e outras reclamações de quem vem atrás. No fim, a dor de cabeça é grande a ponto de realmente prejudicar as vendas de tais modelos.

Diversos carros nacionais já conseguem ler placas de trânsito e alertar o motorista da velocidade máxima na via em que se trafega Imagem: Divulgação

No caso de veículos esportivos, também há questões de marketing. "A gente sabe que o carro será usado por quem gosta de acelerar. Logo, se você limita a velocidade demais, acaba prejudicando o principal atrativo dele", explica, sob anonimato, um engenheiro envolvido na produção de um dos carros nacionais mais rápidos à venda.

Diante do consenso de que só a Lei pode impor a limitação da velocidade, a União Europeia foi uma das que se movimentou nesse sentido. Assim, desde o ano passado, todo carro zero-km vendido nos países do bloco deve oferecer o chamado ISA.

Essa é a sigla em inglês para o "assistente inteligente de velocidade", que é alimentado por câmeras e dados de GPS para compreender se o motorista está, ou não, acima da velocidade permitida na via. Caso o excesso seja constatado, o carro deve exibir alertas que podem ser sonoros, visuais ou físicos, incluindo tremores intencionais no pedal do acelerador ou do volante.

Estudiosos concordam que reduções pequenas na velocidade provocam queda acentuada no risco de acidentes e mortes Imagem: Reprodução

A União Europeia, entretanto, exige apenas alertas do ISA, que não precisa limitar à força a velocidade do carro. Isso porque há riscos de o GPS interpretar erroneamente a velocidade da via ou de se tratar de uma situação emergencial. Outro motivo tem a ver com ultrapassagens em faixas simples, onde exceder o limite da via pode ser necessário para executar uma manobra evasiva.

De acordo com os estudos de avaliação da política pública europeia, para cada 1 km/h a menos, reduz-se os acidentes em 5%. Entretanto, vem se constatando que o ISA também está criando uma falsa sensação de segurança, fazendo os motoristas pensarem que, uma vez dentro do limite de velocidade, a direção será segura independentemente de outras boas práticas.

Volvo adotou, voluntariamente a limitação de velocidade em seus carros, mas o limite é de 180 km/h Imagem: Divulgação

No Brasil

Muito antes da União Europeia, o Congresso Nacional já discutiu a proposta de instalar limitadores de velocidades nos carros, mas não deu certo.

Em 2010, o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS) apresentou um projeto de lei na Câmara que obrigaria os carros nacionais a saírem de fábrica com a velocidade máxima restrita a 140 km/h. O parlamentar argumentou que a ideia poderia reduzir fatalidades no trânsito em até 60%, mas o projeto acabou arquivado.

Em contrapartida, várias montadoras já vendem carros com velocidade limitada eletronicamente, ainda que bem acima dos 120 km/h. É o caso da Volvo, que decidiu limitar todos os seus modelos a 180 km/h, justamente em nome da segurança. Já o BMW iX1 e outros carros elétricos também não passam dessa faixa de velocidade, mas a fim de, principalmente, otimizar o alcance das baterias.