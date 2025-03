Por que ator e secretário de Trump apareceram com cruzes pretas na testa?

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, além de outras proeminentes figuras da sociedade americana como o ator Mark Wahlberg apareceram com cruzes pintadas na testa na quarta-feira.

Rubio, em especial, chamou atenção por exibir o símbolo em entrevista à Fox News em que afirmou que a Ucrânia colocou os EUA em guerra com a Rússia indiretamente.

Por que secretário de Trump surgiu com o símbolo?

Tanto Rubio quanto Wahlberg são católicos. Por isso, eles celebram a Quarta-Feira de Cinzas como o primeiro dia da Quaresma, período de cerca de 40 dias que antecede a Páscoa cristã, quando se relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

O sinal é feito por um padre ou ministro da Igreja Católica durante a missa de cinzas. A sua imposição é um sacramental católico e, como tal, elas passam por uma benção antes de serem recebidas pelos fiéis.

We have many Catholic Hollywood stars who are not afraid to publicly proclaim their faith by wearing ashes on their foreheads on Ash Wednesday.



Mark Wahlberg

Eduardo Verastegui

David Henrie

Patricia Heaton.. pic.twitter.com/mHExybTMzI -- Sachin Jose (@Sachinettiyil) March 6, 2025

A cruz na testa é feita a partir de cinzas, daí o nome da data. Estas cinzas são obtidas a partir da queima das folhas de palmeiras, oliveiras ou salgueiros utilizadas pelos fiéis na celebração do Domingo de Ramos (que marca o dia da entrada de Jesus em Jerusalém, uma semana antes de sua ressurreição) do ano anterior.

Nem sempre a cruz é feita na testa. Em algumas paróquias, os sacerdotes preferem colocá-las sobre a cabeça do fiel e, por isso, não são facilmente identificáveis por quem não participou da liturgia. Ou seja, esta não é necessariamente uma declaração ou manifestação pública de fé; o intuito original do sinal é outro (veja abaixo).

Nem todos os protestantes também celebram a data ou impõem as cinzas. Apenas algumas denominações como a anglicana e a luterana mantiveram a tradição da Igreja Católica.

O que significa a cruz na testa?

Este é um símbolo de penitência. Durante a imposição das cinzas, católicos ouvem do padre ou ministro um chamado para lembrarem-se que "do pó vieram e ao pó retornarão" (Gênesis 3:19) e para que se convertam e recebam o Evangelho de Jesus Cristo. Na prática, isso significa o abandono do pecado, o arrependimento de suas faltas e o compromisso com uma vida cristã.

Sinal marca para o fiel o início de um tempo de preparação para a vida nova após a Páscoa. Nestes 40 dias da Quaresma, que espelham a rejeição do pecado por Jesus e iniciação de seu ministério durante 40 dias no deserto, assim como a gestação de uma nova humanidade nos 40 dias que Noé passou na arca, o fiel "é convidado a praticar o jejum, a penitência e a caridade", destaca a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Ritual com cinzas é herança das narrativas judaicas. O povo de Israel colocava cinzas na cabeça e se vestia em saco pedindo perdão pelos pecados em diversas passagens bíblicas. No livro de Judite (9), temendo a invasão do exército de Holofernes, a viúva Judite rezou e fez o sinal de penitência. Com misericórdia, Deus salvou o povo judeu. O mesmo acontece em Ester (4:1), quando Mardoqueu ouve a condenação à morte de todos os judeus pelos persas; em Daniel (9:3) durante a profetização da captura de Jerusalém pela Babilônia e após a pregação de Jonas (3:5-6) para o povo de Nínive.

Tradição se solidificou já nos primeiros anos da Igreja Católica. O escritor romano e cristão Tertuliano (160-220 d.C.) escreve no livro "De Poenitentia" sobre como penitentes deveriam "viver sem alegria vestido com um tecido de saco rude e coberto de cinzas". Na Idade Média, as cinzas já foram impostas na saída do confessionário. A partir do século 11, ele passou a ser estendido a todos os cristãos em preparação para a Páscoa, aponta a Diocese de Osasco.