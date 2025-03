Planejamento: PIB de 2024 marca 4º ano seguido de crescimento, com destaque para investimentos

O crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, acima das projeções de mercado, marca o quarto ano consecutivo de crescimentos após a pandemia da covid-19 e se destaca pelos investimentos em taxas positivas. A avaliação é do Ministério do Planejamento, que divulgou nota repercutindo o resultado.

"O crescimento da Indústria e dos Serviços foi o destaque no lado da oferta. Na ótica da demanda, todos os componentes registraram variação positiva: o consumo das famílias acumulou alta de 4,8%; o consumo do governo com expansão de 1,9% e o investimento mantendo taxas positivas no acumulado em quatro trimestres, pela segunda vez consecutiva", destacou a pasta.

A análise do Ministério do Planejamento destaca que entre 2022 e 2024, o PIB brasileiro cresceu em todos os trimestres. Além disso, também foi ressaltado o PIB per capita, que variou em termos reais em 3% na passagem de 2023 para 2024.

Ainda sobre o resultado de 2024, o Planejamento ponderou que o bom desempenho de Serviços e Indústria compensou a queda na agropecuária.

"O desempenho negativo da agropecuária foi decorrente dos efeitos climáticos adversos que impactaram várias culturas importantes da lavoura, com queda na estimativa anual de produção e perda de produtividade", diz o documento.

Em relação ao crescimento de 7,3% na formação bruta de capital fixo, uma proxy para investimento, a pasta destacou que houve aumento tanto da produção interna de bens de capital quanto de sua importação, além da expansão da Construção e do Desenvolvimento de Software.