Pelo menos 22 morrem em tiroteios em Guayaquil, no Equador

QUITO (Reuters) - Cerca de 22 pessoas morreram em tiroteios registrados em uma das regiões mais violentas da cidade equatoriana de Guayaquil, em meio a uma disputa entre facções de uma organização criminosa que buscam controlar a área, informou a polícia do país.

Os ataques foram registrados na tarde de quinta-feira em três bairros da região conhecida como Nueva Prosperina, no norte de Guayaquil. Outras três pessoas ficaram feridas.

O comandante da polícia de Guayaquil, Pablo Dávila, afirmou que os confrontos ocorreram entre as facções da organização criminosa Los Tiguerones, que opera em vários pontos da cidade e foi classificada pelo governo como grupo terrorista, assim como outras facções de criminosos.

"Criminosos mataram uns aos outros seletivamente nessas regiões no dia de ontem. Eles conhecem as casas, eles se conhecem e estão brigando por quem tem poder sobre esse território", acrescentou.

A polícia disse nesta sexta-feira que 14 pessoas, incluindo dois menores, foram presas na região. Foram realizadas mais de 200 buscas, nas quais armas de fogo e munições de diversos calibres foram encontradas.

Nas últimas semanas, o governo intensificou as operações de segurança nas regiões mais violentas, como parte da guerra interna declarada no ano passado pelo presidente do país, Daniel Noboa, para combater gangues ligadas ao tráfico de drogas.

Noboa disse que os militares e policiais envolvidos nas operações receberão indulto presidencial.

"Precisamos que vocês ajam com determinação e sem medo de represálias", disse ele em mensagem postada na rede social X.

"Defendam o país, e eu os defenderei." (Reportagem de Alexandra Valencia)