Irmão de Floyd repudia possibilidade de perdão a assassino; relembre o caso

Após Elon Musk endossar um posicionamento do comunicador ultraconservador Ben Shapiro pedindo uma possível reavaliação da prisão do assassino de George Floyd, o irmão de Floyd se pronunciou.

O que aconteceu

Terrence Floyd se disso consternado pela proposta de reavaliação do julgamento do ex-policial Derek Chauvin. Para a CNN, ele disse que o pedido de perdão "tem sido difícil para seus parentes, que lentamente começaram a se curar cinco anos após a morte de Floyd". "Você sabe, sua opinião é sua opinião, mas fatos são fatos (...) E o fato é que o joelho de Chauvin estava no pescoço do meu irmão. O fato é que ele o segurou lá até o último suspiro quando não deveria".

O posicionamento veio após o blogueiro de ultradireita propor perdão ao ex-policial e dizer que ele sofreu uma "injustiça". Elon Musk, o bilionário braço direito do presidente Donald Trump, endossou a opinião retuitando a fala de Shapiro dizendo que "é algo para se pensar".

George Floyd, 46, foi assassinado pelo policial Derek Chauvin. Em maio de 2020, em Minneapolis, Minnesota, a polícia foi chamada após Floyd ser acusado de usar uma nota falsa de 20 dólares em uma loja.

Durante a abordagem policial, o policial, que é branco, pressionou o joelho contra o pescoço de Floyd. Floyd, já imobilizado, foi sufocado durante nove minutos pelo agente. Antes disso, outros policiais já haviam apontado armas contra a vítima.

"Não consigo respirar", dizia Floyd ao policial. Ainda durante a agressão, a vítima chamava por sua mãe, narrando que não conseguia respirar — mas os pedidos foram ignorados.

Após nove minutos sendo sufocado, Floyd parou de se mexer. Uma ambulância chegou a ser acionada e levou Floyd para um hospital, mas ele acabou morrendo.

Derek Chauvin foi condenado pela morte de Floyd. Ao todo, a Justiça de Minnesota o condenou a 22,5 anos de prisão pelo homicídio.

O veredicto de culpa não trará George de volta. Este pode ser um passo gigante em direção à justiça na América. [...] Foi um assassinato à luz do dia que arrancou as cortinas para que todos pudessem ver todas as injustiças desse sistema. Mostrou o joelho no pescoço de todos os americanos e a dor que todos os negros enfrentam todos os dias. O assassinato gerou um protesto que não víamos desde os anos 60, protestos que uniram as pessoas de diversas gerações e raças para dizer: 'Chega, é o bastante!' Chega desses assassinatos sem sentido.

Joe Biden, presidente dos EUA na condenação de Chauvin

O veredicto de hoje vai muito além desta cidade e tem implicações significativas para o país e até mesmo para o mundo. Este caso é um ponto de virada na história americana e envia uma mensagem clara que esperamos que seja ouvida com clareza em todas as cidades e todos os estados.

Família de George Floyd, em nota

Vidas negras importam

Toda a ação foi gravada por testemunhas, e as imagens ganharam o mundo, gerando uma onda de protestos e revolta global. O episódio foi o estopim para o surgimento de um grande movimento antirracista.

Movimento Black Lives Matter. Após a divulgação das imagens, uma série de protestos foram realizados em todo o mundo.

A morte de Floyd provocou uma série de reformas e debates de políticas públicas antirracistas. Nos EUA, várias cidades aprovaram leis para reformar práticas policiais, proibindo técnicas brutais, como o uso do joelho no pescoço, e pedindo menos uso de força letal nas abordagens.

Governos, instituições e empresas adotaram medidas para a diversidade após o movimento. Com a discussão se tornando popular, muitas organizações se comprometeram a combater o racismo estrutural e promover a equidade e a inclusão racial.

No Brasil, protestos aconteceram nas grandes cidades. Por aqui, houve o acréscimo da realidade brasileira à discussão. O Brasil, historicamente, registra uma alta letalidade de pessoas negras em intervenções policiais. Em 2020, ano da morte de Floyd, 79% dos mortos pela polícia no país eram negros.