Partido Liberal vota para substituir Trudeau como premier

O Partido Liberal do Canadá elege neste fim de semana seu novo líder, para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro e enfrentar a guerra comercial lançada pelo presidente americano, Donald Trump.

Trudeau renunciou aos dois cargos em janeiro, afetado por uma queda nas pesquisas e pelas divisões no partido, do qual foi eleito líder em 2013. Dois anos depois, assumiu como premier.

"O contexto é totalmente inédito. A única coisa que importa para os canadenses agora é saber quem é a pessoa correta para enfrentar Donald Trump", disse à AFP o analista da Universidade de Alberta Frederic Boily.

Quatro candidatos vão disputar a liderança liberal, mas apenas dois têm chances reais: Mark Carney, 59, o favorito, e Chrystia Freeland, 56. Carney comandou o Banco do Canadá e foi o primeiro não britânico a atuar como governador do Banco da Inglaterra, enquanto Chrystia foi ministra das Finanças de Trudeau, com quem rompeu em dezembro, devido a divergências no enfrentamento da crise com Trump, o que precipitou a demissão do premier.

Os dois candidatos vão concentrar a campanha em Trump. "O Canadá enfrenta uma das crises mais sérias da nossa história. Sei como conduzir crises e como construir economias fortes", afirmou Carney, durante um debate sobre liderança.

Chrystia advertiu que Trump "representa o desafio mais grave" ao Canadá "desde a Segunda Guerra Mundial", e destacou sua experiência, por ter negociado diretamente com o primeiro governo Trump (2017-2021).

- Transferência de poder -

O novo líder do partido será anunciado no próximo domingo. Cerca de 400 mil pessoas se registraram para votar.

Trudeau não anunciou uma data para entregar o poder, e disse que vai trabalhar no cronograma da transição com o novo líder liberal. A data das eleições gerais não está clara.

A maioria das pesquisas e os mercados de apostas apontam os conservadores como favoritos para vencer as eleições, mas os liberais tentaram apresentar o líder conservador Pierre Poilievre como uma figura parecida com Trump, citando seu estilo populista de extrema direita e seus ataques com retórica agressiva contra o governo e a imprensa. Especialistas estimam que o Partido Liberal pode usar a situação com Trump ao seu favor e convocar eleições antecipadas.

Carney é um candidato interessante, por sua "experiência econômica e seriedade", disse a especialista em ciência política Stephanie Chouinard, da Royal Military College do Canadá. "Ele conhece o sistema financeiro mundial e os pontos fortes e fracos da economia canadense."

Pesquisas sugerem que a eleição será como nenhuma outra na história recente do país, onde temas dominantes, como saúde e custo de moradia, foram superados por Trump.

"Esta é uma crise única, e não conhecemos o seu alcance ou duração. Hoje, um terço dos canadenses veem os Estados Unidos como um país inimigo. Isso é histórico, e cria uma reviravolta considerável na forma de pensar dos canadenses", observou o pesquisador Jean-Marc Leger.

