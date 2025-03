Papa Francisco destaca urgência ecológica e a COP 30 no Brasil

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) apresentou uma mensagem do Papa Francisco na abertura da Campanha da Fraternidade de 2025, cujo tema é "Fraternidade e Ecologia Integral".

O que aconteceu?

Na carta, o pontífice dirigiu palavras aos brasileiros, reforçando a importância do tema da campanha deste ano. A mensagem foi escrita três dias antes de Francisco ser internado com problemas respiratórios, e foi lida na última quarta-feira, em Brasília, durante a abertura da campanha.

Francisco alertou para a necessidade de uma mudança profunda de postura em relação ao meio ambiente. Ele disse esperar que a COP30, que será realizada em Belém (PA) no mês de novembro, seja um marco para que os países e as organizações internacionais se comprometam efetivamente para enfrentar a crise climática.

O tema da campanha deste ano expressa a disposição da Igreja no Brasil de contribuir para que, durante a COP30, as nações possam assumir compromissos que ajudem a preservar a maravilhosa obra da criação. Papa Francisco

O Papa convidou os brasileiros a trilharem, durante a Quaresma, um caminho de conversão baseado na carta encíclica Laudato Si', de 2015, e na exortação apostólica Laudate Deum, de 2023. Ambas são de autoria do pontífice, com temáticas voltadas para questões ambientais e sociais.

Realizada pela CNBB, a Campanha da Fraternidade teve início em 1961, e acontece anualmente no período da Quaresma. O objetivo é chamar a atenção dos fiéis e da sociedade para uma determinada questão ou problema. A cada ano é definido um tema diferente.

Na cerimônia de lançamento, Dom Ricardo Hoepers, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, reforçou a necessidade de uma mudança de atitude diante da crise ambiental. O bispo alertou para o risco da exploração dos recursos naturais, e convidou a sociedade a assumir a missão de "cultivar e guardar a criação", ressaltando o perigo de o planeta chegar a um ponto sem volta em relação à crise climática.

Leia a íntegra da carta do Papa Francisco:

Queridos irmãos e irmãs do Brasil,

Com este dia de jejum, penitência e oração, iniciamos a Quaresma deste Ano Jubilar da Encarnação. Nesta ocasião, desejo manifestar minha proximidade à Igreja peregrina nessa nação e felicitar meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela iniciativa da Campanha da Fraternidade, que se repete há mais de 60 anos e que, neste ano, tem como tema "Fraternidade e Ecologia Integral" e como lema a passagem da Escritura na qual, contemplando a obra da criação, "Deus viu que tudo era muito bom" (cf. Gn 1,31).

Com a Campanha da Fraternidade, os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar, durante a Quaresma, um caminho de conversão baseado na Carta Encíclica Laudato Si', que publiquei há quase 10 anos, em 24 de maio de 2015, e que senti necessidade de complementar com a Exortação Apostólica Laudate Deum, de 4 de outubro de 2023.

Nestes documentos, quis chamar a atenção de toda a humanidade para a urgência de uma necessária mudança de atitude em nossas relações com o meio ambiente, recordando que a atual "crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior" (Laudato Si', 217). Nesse sentido, meu predecessor de venerável memória, São João Paulo II, já alertava que era "preciso estimular e apoiar a 'conversão ecológica', que tornou a humanidade mais sensível" (Audiência, 17 de janeiro de 2001) ao tema do cuidado com a Casa Comum.

Por isso, louvo o esforço da Conferência Episcopal em propor, mais uma vez, como horizonte o tema da ecologia, junto à desejada conversão pessoal de cada fiel a Cristo. Que todos nós possamos, com o especial auxílio da graça de Deus neste tempo jubilar, mudar nossas convicções e práticas para deixar que a natureza descanse das nossas explorações gananciosas.

O tema da Campanha da Fraternidade deste ano expressa também a disponibilidade da Igreja no Brasil em dar sua contribuição para que, durante a COP30, no próximo mês de novembro, que se realizará em Belém do Pará, no coração da querida Amazônia, as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra maravilhosa da Criação, que Deus nos confiou e que temos a responsabilidade de transmitir às futuras gerações.

Desejo que esse itinerário quaresmal dê muitos frutos e nos encha a todos de esperança, da qual somos peregrinos neste Jubileu. Faço votos de que a Campanha da Fraternidade seja novamente um poderoso auxílio para as pessoas e comunidades desse amado país no seu processo de conversão ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e de compromisso concreto com a Ecologia Integral.

Confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, concedo de bom grado a Bênção Apostólica a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham no cuidado com a Casa Comum, pedindo que continuem a rezar por mim.

Roma, São João de Latrão, 11 de fevereiro de 2025, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes.

Franciscus