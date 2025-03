Operadores apostam que Fed poderá esperar até junho para retomar cortes de juros

(Reuters) - O Federal Reserve pode esperar até junho para retomar os cortes da taxa de juros, reduzindo-a três vezes até o fim do ano, mostravam as apostas de operadores nesta sexta-feira, depois que o relatório de empregos do governo norte-americano apontou para um crescimento da criação de vagas em fevereiro.

Antes do relatório, operadores projetavam que o reinício dos cortes pelo Fed poderia ocorrer já em maio.

(Por Ann Saphir)