ONS reduz previsão para nível de principais reservatórios de hidrelétricas em março

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu nesta sexta-feira sua projeção para o nível dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, estimando agora uma capacidade de 69,3% ao final de março, ante 71,6% previstos há uma semana.

Em boletim nesta sexta-feira, o órgão reduziu sua previsão de chuvas que deverão chegar às hidrelétricas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o principal para armazenamento de energia no país, com projeção de energia natural afluente de 60% da média histórica em março, ante 65% previstos na semana anterior.

A expectativa de chuvas em março também foi reduzida para o Nordeste (25% da média, ante 28%), mas elevada para o Norte (102%, ante 95%) e mantida para o Sul (em 55%).

Já para a carga de energia elétrica no Brasil, o ONS manteve a projeção de um crescimento de 3,5% ante março de 2024, a 86.450 megawatts médios.

(Por Letícia Fucuchima)