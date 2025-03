Pós-Carnaval em SP: Ônibus terão desvios com megablocos; veja linhas

No próximo domingo, 45 linhas de ônibus terão seus itinerários alterados durante a passagem de megablocos pela região central de São Paulo. Os desvios ocorrerão em diferentes horários, conforme o trajeto de cada bloco. A SPTrans orienta os passageiros a verificarem as mudanças antes de viajar.

O que aconteceu

A SPTrans divulgou a lista de linhas que terão desvios temporários no domingo (9) devido à passagem de megablocos pela região central. Os blocos Pipoca da Rainha, Calor da Rua, Diquebra, Do Nosso Bom Procedê e Evoé Zé estão entre os que causarão interrupções no trânsito e nos itinerários dos ônibus.

A rede aérea dos trólebus ficará desenergizada durante os horários dos desfiles, o que pode afetar o funcionamento de algumas linhas.

Atrações

Bloco Pipoca da Rainha (13h às 18h): Percurso na R. da Consolação, entre os números 2101 e 585.

(13h às 18h): Percurso na R. da Consolação, entre os números 2101 e 585. Bloco Calor da Rua (10h às 15h): Passará pela Pça. da República, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo e Pça. Ramos.

(10h às 15h): Passará pela Pça. da República, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo e Pça. Ramos. Bloco Diquebra (12h às 17h): Trajeto inclui Lgo. do Paissandu, Av. São João, Av. Ipiranga, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier Toledo e Pça. Ramos de Azevedo.

(12h às 17h): Trajeto inclui Lgo. do Paissandu, Av. São João, Av. Ipiranga, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier Toledo e Pça. Ramos de Azevedo. Bloco Do Nosso Bom Procedê (12h às 17h): Passará por R. Camaragibe, R. Conselheiro Brotero, R. Brigadeiro Galvão, R. João de Barros e R. Camaragibe.

(12h às 17h): Passará por R. Camaragibe, R. Conselheiro Brotero, R. Brigadeiro Galvão, R. João de Barros e R. Camaragibe. Bloco Evoé Zé (13h às 17h): Trajeto inclui R. Jaceguai, R. Major Diogo, R. Santo Antônio e R. Abolição.

Linhas afetadas e alterações

Confira a lista completa das linhas com desvios:

Linha 2002/10 (Term. Pq. D. Pedro II - Term. Bandeira)

Sentido Único: Segue normalmente até a Rua Líbero Badaró, passando pelo Largo São Francisco, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Parque Anhangabaú, com retorno pelo Túnel Papa João Paulo II, Avenida Nove de Julho, retorno na Praça 14 Bis, e acesso ao Terminal Bandeira pela Rua Santo Antônio, prosseguindo normalmente.

Linha 2290/10 (Term. São Mateus - Term. Pq. D. Pedro II)

Ida: Segue normalmente até a Rua do Gasômetro, passando pelo Viaduto Diário Popular, com acesso ao Terminal Parque D. Pedro II.

Volta: Sem alterações.

Linha 408A/10 (Machado de Assis - Cardoso de Almeida)

Operação: Veículos movidos a diesel.

Ida: Segue normalmente até a Rua Anita Garibaldi, passando pela Praça Clóvis Bevilacqua, Avenida Rangel Pestana, Viaduto 25 de Março, Viaduto Mercúrio, Avenida Mercúrio, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, Alameda Glete, Alameda Dino Bueno, Alameda Nothmann, Rua Adolfo Gordo, Alameda Eduardo Prado, Avenida Angélica, Rua Maranhão, prosseguindo normalmente.

Volta: Segue normalmente até a Rua Major Sertório, passando pela Rua Amaral Gurgel, Largo do Arouche, Avenida Duque de Caxias, Avenida Rio Branco, Largo do Paissandu, Rua Capitão Salomão, Rua Brigadeiro Tobias, Rua Capitão Mor Jerônimo Leitão, Avenida Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Avenida 23 de Maio, Rua Santo Amaro, Rua Maria Paula, prosseguindo normalmente.

Linhas 1896/10, 8594/10, 8622/10 (Jaraguá, Cid. D'Abril, Morro Doce - Pça. Ramos de Azevedo)

Operação: Sistema circular.

Sentido Único: Segue normalmente até a Avenida São João, passando pelo Largo do Arouche, e retornando pela Avenida São João, prosseguindo normalmente.

Linhas 8215/10, 8528/10, 8549/10 (Jd. Paulistano, Jd. Guarani, Taipas - Pça. do Correio)

Ida: Sem alterações.

Volta: Segue normalmente até a Avenida Ipiranga, passando pela Avenida Rio Branco, Alameda Glete, Avenida Dino Bueno, Alameda Nothmann, Avenida São João, prosseguindo normalmente.

Linhas 8000/01 e 8400/10 (Term. Lapa e Term. Pirituba - Pça. Ramos de Azevedo)

Operação: Ponto final na pista esquerda da Rua Brigadeiro Tobias, altura nº 85 (paralelo ao Terminal Correio).

Ida: Segue normalmente até a Avenida São João, com acesso pela Rua Helvétia, Avenida São João, Alameda Glete, Avenida Rio Branco, Largo do Paissandu, Rua Capitão Salomão, Rua Brigadeiro Tobias.

Volta: Segue pela Rua Brigadeiro Tobias, Rua Coronel Batista da Luz, Avenida Cásper Líbero, Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, Alameda Glete, Alameda Dino Bueno, Alameda Nothmann, Avenida São João, prosseguindo normalmente.

Linhas 8600/10 e 9501/10 (Term. Pirituba e Term. Cachoeirinha - Lgo. do Paissandu)

Operação: Ponto final na Avenida Rio Branco, altura nº 47.

Ida: Segue normalmente até o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, Avenida Rio Branco.

Volta: Segue pela Avenida Rio Branco, Largo do Paissandu, Rua Capitão Salomão, Rua Brigadeiro Tobias, Rua Coronel Batista da Luz, Avenida Cásper Líbero, Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, prosseguindo normalmente.

Linha 8677/10 (Jd. Líbano - Lgo. do Paissandu)

Ida: Segue normalmente até a Avenida General Olímpio da Silveira, passando pela Praça Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Avenida Rio Branco, Largo do Paissandu.

Volta: Segue pelo Largo do Paissandu, Rua Capitão Salomão, Rua Brigadeiro Tobias, Rua Coronel Batista da Luz, Avenida Cásper Líbero, Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, Alameda Glete, Alameda Dino Bueno, Alameda Nothmann, Avenida São João, prosseguindo normalmente.

Linha 107T/10 (Metrô Tucuruvi - Term. Pinheiros)

Ida: Segue normalmente até a Rua Brigadeiro Tobias, passando pela Rua Capitão Mor Jerônimo Leitão, Avenida Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Avenida Nove de Julho, Viaduto Plínio de Queirós, Avenida Nove de Julho, Alameda Franca, Rua Augusta, prosseguindo normalmente.

Volta: Segue normalmente até a Rua Augusta, passando pela Alameda Itu, Rua Peixoto Gomide, Rua José Maria Lisboa, Avenida Nove de Julho, Viaduto Plínio de Queirós, Avenida Nove de Julho, Viaduto Dr. Eusébio Stevaux, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Prestes Maia, prosseguindo normalmente.

Linha 177H/21 (Metrô Santana - Pinheiros)

Ida: Sem alterações.

Volta: Segue normalmente até a Rua Teodoro Sampaio, passando pela Avenida Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Rua Arnolfo Azevedo, Praça Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Praça Vilaboim, Rua Piauí, Avenida Angélica, prosseguindo normalmente.

Linha 178L/10 (Lauzane Paulista - Hosp. das Clínicas)

Ida: Segue normalmente até o Largo do Arouche, passando pela Rua Bento Freitas, Rua Marquês de Itu, Rua Sabará, Rua Maranhão, Avenida Angélica, Avenida Paulista, prosseguindo normalmente.

Volta: Segue normalmente até a Rua Heitor Penteado, passando pela Rua Oscar Freire, Rua Teodoro Sampaio, Avenida Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Rua Arnolfo Azevedo, Praça Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Praça Vilaboim, Rua Piauí, Rua Itambé, Rua Major Sertório, Rua Rego Freitas, prosseguindo normalmente.

Linha 701A/10 (Pq. Edu Chaves - Metrô Vl. Madalena)

Ida: Segue normalmente até a Avenida Rio Branco, passando pela Alameda Glete, Alameda Dino Bueno, Alameda Nothmann, Rua Adolfo Gordo, Alameda Eduardo Prado, Avenida Angélica, Avenida Paulista, Praça Marechal Cordeiro de Farias, Rua Minas Gerais, Avenida Dr. Arnaldo, prosseguindo normalmente.

Volta: Segue normalmente até a Rua Teodoro Sampaio, passando pela Avenida Dr. Arnaldo, Rua Cardoso de Almeida, Rua Almirante Pereira Guimarães, Rua Arnolfo Azevedo, Praça Charles Miller, Rua Itatiara, Rua Armando Penteado, Praça Vilaboim, Rua Piauí, Avenida Angélica, Praça Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Avenida Rio Branco, Largo do Paissandu, prosseguindo normalmente.

Linha 9300/10 (Term. Casa Verde - Term. Pq. D. Pedro II)

Ida: Segue normalmente até a Avenida Rio Branco, passando pelo Largo do Paissandu, Rua Capitão Salomão, Rua Brigadeiro Tobias, Rua Capitão Mor Jerônimo Leitão, Avenida Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Avenida Nove de Julho, Praça 14 Bis, Avenida Nove de Julho, Terminal Bandeira, prosseguindo normalmente.

Volta: Sem alterações.

Linha 508L/10 (Term. Princesa Isabel - Aclimação)

Sentido Único: Segue normalmente até a Avenida Angélica, passando pela Avenida Paulista, Praça Marechal Cordeiro de Farias, Rua Minas Gerais, Avenida Dr. Arnaldo, com retorno, Avenida Dr. Arnaldo, Avenida Paulista, prosseguindo normalmente até a Rua Anita Garibaldi, Praça Clóvis Bevilacqua, Avenida Rangel Pestana, Viaduto 25 de Março, Viaduto Mercúrio, Avenida Mercúrio, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, Alameda Glete, Alameda Barão de Piracicaba, Rua Helvétia, Rua Guaianazes, Terminal Princesa Isabel, prosseguindo normalmente.

Linha 805L/10 (Term. Princesa Isabel - Aclimação)

Sentido Único: Parte do Terminal Princesa Isabel, passando pela Avenida Rio Branco, Largo do Paissandu, Rua Capitão Salomão, Praça Pedro Lessa, Rua Brigadeiro Tobias, Rua Capitão Mor Jerônimo Leitão, Avenida Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Avenida 23 de Maio, Rua Santo Amaro, Rua Maria Paula, prosseguindo normalmente.

Linha 930P/10 (Term. Pq. D. Pedro II - Term. Pinheiros)

Ida: Parte do Terminal Parque D. Pedro II, passando pela Avenida do Exterior, Viaduto 25 de Março, Viaduto Mercúrio, Avenida Mercúrio, Avenida Senador Queirós, Rua Dom Francisco de Souza, Avenida Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Nove de Julho, Viaduto Plínio de Queirós, Avenida Nove de Julho, Alameda Franca, Rua Augusta, prosseguindo normalmente.

Volta: Segue normalmente até a Rua Augusta, passando pela Alameda Itu, Rua Peixoto Gomide, Rua José Maria Lisboa, Avenida Nove de Julho, Praça da Bandeira, Rua Santo Antônio, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, prosseguindo normalmente.

Linha 4115/10 (Shopping Plaza Sul - Pça. da República)

Sentido Único: Segue normalmente até a Avenida Mercúrio, passando pela Avenida Senador Queirós (pista da esquerda), Rua Dom Francisco de Souza, Avenida Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Avenida 23 de Maio, Rua Santo Amaro, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, prosseguindo normalmente.

Linha 475M/10 (Jd. da Saúde - Term. Amaral Gurgel)

Ida: Segue normalmente até a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, passando pelo Viaduto Dona Paulina, Rua Quintino Bocaiúva, Rua Riachuelo, Parque Anhangabaú, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Avenida Senador Queirós, Praça Alfredo Issa, Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, Alameda Glete, Alameda Dino Bueno, Alameda Nothmann, Avenida São João, com acesso ao Terminal Amaral Gurgel.

Volta: Sem alterações.

Linha 874T/10 (Ipiranga - Lapa)

Ida: Sem alterações.

Volta: Segue normalmente até a Avenida Angélica, passando pela Avenida Paulista, Praça Marechal Cordeiro de Faria, Rua Minas Gerais, Avenida Dr. Arnaldo, com retorno, Avenida Dr. Arnaldo, Viaduto Okuhara Koei, Avenida Paulista, prosseguindo normalmente.

Linha 509M/10 (Jd. Miriam - Term. Princesa Isabel)

Ida: Segue normalmente até a Avenida Senador Queirós, passando pela Avenida Ipiranga, Avenida Rio Branco, Alameda Glete, Alameda Dino Bueno, Alameda Nothmann, Avenida Rio Branco, Rua Helvétia, Rua Guaianazes, Terminal Princesa Isabel.

Volta: Sem alterações.

Linha 875A/10 (Aeroporto - Perdizes)

Ida: Segue normalmente até a Avenida Paulista, passando pela Avenida Angélica, Alameda Barros, Alameda Glete, Avenida São João, prosseguindo normalmente.

Volta: Segue normalmente até a Avenida General Olímpio da Silveira, com acesso à Praça Marechal Deodoro.