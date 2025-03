O que importa é o que ocorre com expectativa de inflação de longo prazo, diz presidente do Fed

Na primeira vez que fez comentários mais claros sobre possíveis impactos de tarifas sobre importados à economia dos EUA, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que "se você olhar para onde estão as previsões (de inflação), olhar para as blue chips, todo mundo está projetando algum efeito de inflação das tarifas."

Segundo ele, "o que realmente importa é o que está acontecendo com as expectativas de inflação de longo prazo e quão persistentes são os efeitos inflacionários." "Você precisa olhar para estas coisas e lembrar o contexto atual, no qual viemos de uma inflação muito alta e ainda não retornamos totalmente para 2% numa base sustentável. Então você precisa colocar tudo isso na balança ao tomar essa decisão (de política monetária)", acrescentou.

"Ainda estamos em estágio onde estamos bem incertos sobre o que será tarifado, por quanto tempo e em qual nível. Teremos que esperar para ver", disse Powell. Contudo, ele apontou que "é provável que parte disso aconteça", referindo-se a efeitos de alta da inflação motivados por taxas a importados adotados pelo governo americano.

Segundo Powell, as tarifas "atingirão exportadores, importadores, varejistas e até certo ponto consumidores e vamos ver o que é." O presidente do Fed destacou que é importante ter certeza sobre dois desdobramentos: um deles é se ocorrer maior alta da inflação em função das novas taxas a importados.

Jerome Powell fez os comentários no U.S. Monetary Policy Forum em Nova York, evento promovido pela University of Chicago Booth School of Business.