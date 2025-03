Neuer vai desfalcar Bayern de Munique até o final de março

Vítima de uma lesão muscular na panturrilha direita enquanto comemorava o gol de Jamal Musiala na vitória sobre o Leverkusen, na quarta-feira, o capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, ficará afastado até o final de março, disse nesta sexta-feira (7) seu técnico, Vincent Kompany.

"Sobre Manu, ele vai aproveitar o período até a pausa internacional para se recuperar. Mas não sei exatamente quanto tempo, se ele vai mais rápido ou mais devagar", disse o técnico belga às vésperas de receber o Bochum na Bundesliga.

Na quarta-feira, logo após o segundo gol do Bayern, marcado no início do segundo tempo (54') por Jamal Musiala, Neuer, de 38 anos, pediu para sair enquanto mancava. O gigante da Baviera venceu por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O jovem Jonas Urbig, de 21 anos, estreou no time titular do Bayern de Munique substituindo Neuer.

Líder isolado da Bundesliga, o time vai jogar a partida de volta das oitavas de final em Leverkusen na terça-feira e viajará para Berlim no sábado para enfrentar o Union na Bundesliga. Após os jogos da Data Fifa (17 a 24 de março), retornará ao campeonato alemão enfrentando o St Pauli no dia 29.

"Esta semana internacional é boa para ele. Permite-nos não perder muitos jogos", acrescentou Kompany, referindo-se ao substituto da lenda. "Não quero pressionar muito o Jonas. Ele tem jogado bem e se sai bem nos treinos. Isso vai lhe dar confiança", disse o treinador sobre o goleiro contratado na janela de transferências de janeiro vindo do Colônia.

