Sete investigados e PCC: o que se sabe sobre morte de adolescente em SP

A adolescente Vitória Regina de Sousa, 17, foi encontrada morta com sinais de tortura anteontem, em Cajamar (SP), após passar mais de uma semana desaparecida. Ontem, o delegado Aldo Galiano divulgou à imprensa detalhes da investigação sobre o crime.

Vingança e PCC

Vitória foi assassinada por vingança, afirmou o delegado. "Pela crueldade no local, com certeza foi vingança. O que a gente quer estabelecer é se é uma vingança com participação de facção criminosa", disse.

Os policiais tentam comprovar ligação entre os sete investigados. São eles: o vizinho desaparecido, um "ficante" da adolescente, um ex-namorado, os dois vistos por ela no ônibus e os outros dois que teriam a assediado enquanto passavam de carro pelo local.

Um dos investigados possui antecedentes criminais. A investigação tenta identificar se há algum relacionamento entre os sete suspeitos. "Sabemos que eles se conhecem, mas precisamos de prova material", explicou.

A Polícia também investiga se o PCC está envolvido com o crime. Segundo o delegado, a jovem foi encontrada com o cabelo raspado, que é considerado um sinal deixado pela facção paulista por traição amorosa. Aldo também disse que, há quatro meses, um integrante do PCC foi preso na região onde o corpo foi encontrado.

Principal suspeito desaparecido

O principal investigado pela morte de Vitória desapareceu no mesmo dia em que a vítima sumiu. O nome dele não foi divulgado.

A adolescente falou com uma amiga pela última vez no dia 26 de fevereiro. Esse investigado é dono de um Corolla que estava no local do crime na noite em que ela foi vista pela última vez, afirmou o delegado Aldo Galiano. "Essa pessoa sumiu de casa, próximo à casa dela, ele também é investigado. Aliás, o mais forte investigado", explicou.

Segundo a polícia, o Corolla havia sido emprestado a Gustavo Vinícius Moraes, ex-namorado da vítima, que prestou depoimento hoje. Gustavo, que também é investigado por suposta relação com o crime, se apresentou espontaneamente na delegacia após a Justiça negar o pedido de prisão temporária.

O delegado havia pedido sua prisão porque ele se contradisse no primeiro depoimento. Gustavo havia dito que não respondeu às mensagens de Vitória naquela noite porque estava acompanhado de uma menor de idade e só acessou o WhatsApp por volta das 4h. Porém, a polícia confirmou que ele estava próximo ao local do crime no momento em que ela desapareceu e que ele abriu o aplicativo de mensagens e respondeu apenas com um "ok" às mensagens da família dela sobre o desaparecimento.

Um fio de cabelo foi encontrado no Corolla. O material foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para comparar com o DNA da vítima.

Troca de mensagens

Filmagem de câmera de segurança mostra jovem caminhando até ponto de ônibus em Cajamar (SP) Imagem: Reprodução/RecordTV

Imagens mostram quando Vitória sai do trabalho e caminha em direção a um ponto de ônibus no dia 26 de fevereiro. Ela entra no primeiro ônibus e manda mensagem para uma amiga como se estivesse bem, segundo o delegado Aldo Galiano.

Depois, ela segue para o segundo ônibus e suspeita de dois homens. Ela manda uma mensagem para essa amiga dizendo que estava com medo.

Vitória desce do ônibus, enquanto um dos homens segue no veículo e o outro também desembarca. Esse segundo suspeito a acompanha até um ponto de ônibus próximo à casa dela, de acordo com a investigação. A partir desse momento, o Corolla, onde estaria o ex-namorado, é visto. Dois rapazes em outro veículo, um Yaris, "mexem" com ela.

Durante a volta para casa, a adolescente também mandou mensagens para o ex-namorado pedindo uma carona, mas ele não respondeu. O pai de Vitória contou que costumava buscar a filha, mas naquele dia o carro dele estava na oficina mecânica e ela teve que fazer o percurso a pé.