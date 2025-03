Morre Daniel Pearl, referência na mídia progressista brasileira

Morreu nesta quinta-feira (6) o jornalista cearense Daniel Pearl Bezerra (renomeado Dirceu Bezerra de Oliveira), referência na mídia progressista, criador do Blog da Dilma, depois tornado Mídia Livre. Pearl, de 66 anos, foi vítima de infarto.

Conforme as redes sociais do jornalista, o velório começou às 11h, no cemitério Paz Eterna Aldeota, em Fortaleza, e o enterro está programada para às 16h, no cemitério Parque da Paz.

"Brilha uma estrela no céu com a partida de Daniel Pearl Bezerra, cearense, comunicador nato e militante inabalável das boas causas".

O site do Instituto Barão de Itararé divulgou nota de pesar pelo falecimento de Bezerra:

Pearl, que recentemente foi rebatizado com o nome de Dirceu, participou da fundação do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

Integrou também a Coordenação Nacional de Comunicadores e Ativistas Digitais, tendo recebido o prêmio de melhor blogueiro político em 2007 pelo Ibest. Venceu também por cinco vezes o concurso TOPBlog.

A equipe do Mídia Livre, em nota, manifestou solidariedade à companheira do jornalista, Ruth, e aos filhos, ressaltando que a partida dele é uma "perda irreparável" para o movimento progressista.