Monaco deixa escapar dois pontos na visita ao Toulouse (1-1)

O Monaco deixou escapar dois pontos preciosos ao sofrer um gol de empate no final da partida em que visitou o Toulouse (1-1), na noite desta sexta-feira (7), na abertura da 25ª rodada da Ligue 1.

O time comandado pelo técnico Adi Hütter continua em quarto lugar (44 pontos), mas na luta pelo pódio, o Nice (3º, 46 pontos), que recebe o Lyon no domingo no encerramento da rodada, pode se distanciar, assim como o Olympique de Marselha (2º, 49 pontos), que recebe o Lens no sábado.

O Toulouse, que segue na 8ª colocação, sofreu muito diante dos monegascos. Após uma recuperação de bola de Maghnès Akliouche, o Monaco abriu o placar graças a Takumi Minamino, à beira do impedimento, recuperando um cruzamento muito bom de Mika Biereth (17').

O Toulouse empatou no final da partida através de Franck Magri (90'+1).

No final do primeiro tempo, o jogo foi interrompido poucos minutos após gritos insultuosos à Liga Profissional de Futebol serem entoados no Stadium.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Toulouse - Monaco 1 - 1

- Sábado:

(13h00) Rennes - PSG

(15h00) Lille - Montpellier

(17h05) Olympique de Marselha - Lens

- Domingo:

(11h00) Brest - Angers

(13h15) Reims - Auxerre

Nantes - Strasbourg

Le Havre - Saint-Etienne

(16h45) Nice - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 62 24 19 5 0 66 23 43

2. Olympique de Marselha 49 24 15 4 5 52 29 23

3. Nice 46 24 13 7 4 49 28 21

4. Monaco 44 25 13 5 7 49 32 17

5. Lille 41 24 11 8 5 39 27 12

6. Lyon 39 24 11 6 7 44 31 13

7. Strasbourg 37 24 10 7 7 38 32 6

8. Toulouse 34 25 9 7 9 32 27 5

9. Lens 33 24 9 6 9 29 29 0

10. Brest 33 24 10 3 11 36 40 -4

11. Rennes 29 24 9 2 13 34 32 2

12. Auxerre 28 24 7 7 10 34 38 -4

13. Angers 27 24 7 6 11 26 38 -12

14. Nantes 24 24 5 9 10 28 42 -14

15. Reims 22 24 5 7 12 26 38 -12

16. Le Havre 20 24 6 2 16 23 50 -27

17. Saint-Etienne 19 24 5 4 15 24 56 -32

18. Montpellier 15 24 4 3 17 21 58 -37

