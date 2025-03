Cidade do ouro escondida há 3.000 anos é descoberta no Egito

Autoridades egípcias anunciaram a descoberta de um campo de mineração de ouro de 3.000 anos localizado na província do Mar Vermelho.

O que aconteceu

O assentamento milenar foi descoberto em Jabal Sukari e corresponde a uma "cidade de mineração de ouro". O projeto revelou equipamentos utilizados pelos garimpeiros que ali trabalhavam e uma série de artefatos históricos que contam detalhes sobre como os locais viviam na época.

Para seguir todos os protocolos legais e administrativos, a escavação levou dois anos para ser concluída. "O projeto envolveu extensas escavações arqueológicas, documentação e esforços de restauração para salvaguardar os elementos arquitetônicos descobertos no local", explicou o Ministério do Turismo e Antiguidades.

As escavações revelaram um complexo no qual o ouro era processado há 3.000 anos. A instalação apresentava estações de moagem e de britagem, bacias de filtração e de sedimentação, além de antigos fornos de argila usados para fundir o ouro extraído dos veios de quartzo.

Os arqueólogos encontraram também um bairro residencial no qual os garimpeiros moravam. "É uma descoberta significativa porque expande a nossa compreensão das antigas técnicas de mineração egípcias", disse Sherif Fathy, Ministro do Turismo e Antiguidades, ao portal da pasta.

Complexo de 3.000 anos descoberto no Egito revela como viviam os garimpeiros da época Imagem: Reprodução/Facebook/Ministério do Turismo e Antiguidades

Este distrito incluía restos de casas, oficinas, templos, edifícios administrativos e balneários que datam da era ptolomaica [dinastia que governou o Egito entre 305 a 30 a.C]. Também foram encontrados vestígios arquitetônicos dos períodos romano e islâmico.

A escavação revelou, ainda, uma série de artefatos históricos. Foram encontrados

Centenas de objetos foram encontrados no local, como fragmentos de cerâmica ou pedra com textos e ilustrações típicos Imagem: Reprodução/Facebook/Ministério do Turismo e Antiguidades

Descobertas adicionais incluíram estatuetas de terracota representando formas humanas e animais do período greco-romano. Também havia uma coleção de estatuetas de pedra representando divindades como Bastet [deusa da proteção, do prazer e da boa saúde] e Harpócrates [deus do silêncio e do segredo].

Os arqueólogos encontraram "mesas de oferendas" ptolomaicas. Segundo o ministério, a coleção conta com vasos de cerâmica, perfumes, remédios, incenso, joias feitas de pedras semipreciosas e itens decorativos feitos de conchas. Para Fathy, as descobertas oferecem informações sobre a vida social, religiosa e econômica dos mineiros de ouro em assentamentos históricos no deserto.