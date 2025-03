Mensagem do Dia da Mulher para esposa: 60 frases carinhosas para comemorar

Do UOL, em São Paulo

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, é uma data significativa que celebra as conquistas, as lutas e o empoderamento das mulheres ao redor do mundo.

Para muitos, essa data é uma oportunidade especial para demonstrar carinho e amor à esposa, um pilar fundamental em sua vida. Abaixo, veja uma lista com 60 mensagens carinhosas para você enviar à sua esposa no Dia da Mulher 2025.

Mensagens para enviar para a esposa no Dia da Mulher