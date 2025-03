Mandado de prisão de ex-presidente da Coreia do Sul é suspenso, mas Ministério Público pode apelar

Um tribunal sul-coreano suspendeu na sexta-feira (7) o mandado de prisão que mantinha na prisão o ex-presidente Yoon Suk-yeol desde janeiro por sua tentativa frustrada de impor lei marcial na Coreia do Sul. A decisão, no entanto, não resultou na libertação imediata do ex-chefe de Estado.

"Mesmo que o tribunal decida cancelar a detenção, o réu não será libertado imediatamente", disse um dos advogados do presidente, Seok Dong-hyeon.

De acordo com a lei de processo penal da Coreia do Sul, a promotoria tem sete dias para apelar da decisão, e o suspeito somente será liberado se o promotor renunciar ao seu direito de apelar ou não apelar dentro do prazo prescrito. O Ministério Público ainda não se manifestou.

A equipe jurídica de Yoon entrou com um recurso no mês passado contra a detenção contínua do ex-presidente. O argumento da defesa foi que os promotores indiciaram seu cliente um dia após o término do mandado sob o qual ele estava detido.

"Para garantir a clareza do procedimento e eliminar quaisquer dúvidas sobre a legalidade do processo de investigação, é apropriado emitir uma decisão para cancelar a detenção", escreveu o Tribunal Distrital Central de Seul em sua decisão.

O presidente conservador mergulhou a Coreia do Sul no caos político na noite de 3 de dezembro ao declarar lei marcial e enviar o exército ao parlamento em uma tentativa de silenciá-lo. Ele teve que retroceder seis horas depois, quando os parlamentares conseguiram se reunir e votar uma moção exigindo o retorno ao governo civil.

Yoon, de 64 anos, justificou sua atitude dizendo que o parlamento dominado pela oposição estava bloqueando a adoção do orçamento do Estado. Em um inesperado discurso televisionado, ele disse que queria "proteger a Coreia do Sul liberal das ameaças representadas pelas forças comunistas norte-coreanas" e "eliminar elementos hostis ao estado".

Impeachment

A Assembleia Nacional da Coreia do Sul votou pelo impeachment de Yoon em 14 de dezembro. Atualmente, o presidente está apenas suspenso de suas funções enquanto o Tribunal Constitucional confirma ou anula o voto dos deputados.

O tribunal concluiu suas audiências públicas na semana passada e, de acordo com a mídia sul-coreana, pode emitir sua decisão já na próxima semana. Se ela confirmar o impeachment, Yoon será permanentemente removido do cargo e uma eleição presidencial será realizada dentro de 60 dias. Caso contrário, ele será reintegrado em suas funções.

Grande parte do julgamento de impeachment do presidente se concentrou em saber se ele violou a Constituição ao declarar lei marcial. A medida só pode ser tomada quando a intervenção militar é necessária para preservar a segurança e a ordem pública "no caso de um conflito armado ou emergência nacional semelhante".

A oposição o acusou de tomar essa medida extraordinária sem uma razão válida. Os advogados de Yoon disseram que ele declarou lei marcial para alertar o país sobre os perigos do que ele chamou de "ditadura legislativa" do parlamento.

Sob investigação por "insurreição", um crime punível com morte ou prisão perpétua e não coberto pela imunidade presidencial, Yoon foi preso em 15 de janeiro após ficar escondido em sua residência em Seul por várias semanas. Ele foi acusado em 26 de janeiro e colocado em prisão preventiva por seis meses.

Seu julgamento criminal, o primeiro contra um presidente em exercício na história da Coreia do Sul, começou em 20 de fevereiro no Tribunal Distrital Central de Seul com uma audiência preliminar sobre questões processuais. A próxima audiência está marcada para 24 de março.

Assim que o mandado de prisão foi revogado, uma multidão de apoiadores de Yoon se reuniu do lado de fora do Centro de Detenção de Seul, onde o presidente está preso, aplaudindo e agitando bandeiras sul-coreanas e americanas.

