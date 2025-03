Maierovitch: ‘Esquenta’ de processo de Bolsonaro promete tiroteio intenso

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) entregou um aperitivo do que promete ser uma intensa disputa no STF (Supremo Tribunal Federal) no processo contra o ex-presidente, afirmou o jurista e colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta sexta.

Em documento enviado ontem ao STF, em resposta à denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), a defesa de Bolsonaro negou que o ex-presidente tenha participado de uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Os advogados alegam que Bolsonaro aceitou a derrota para Lula nas eleições presidenciais daquele ano e dizem que a denúncia da PGR "não tem método, lógica ou qualquer tipo de organização".

No campo técnico, há um procedimento. Foi proposta uma ação penal com pretensões punitivas. Se ela será recebida ou não, isso é uma outra coisa. Mas antes do recebimento dessa peça, para transformá-la em processo, existe algo chamado defesa prévia, onde todos os juristas colocam ser uma fase na qual não se vai usar a defesa principal.

É uma defesa prévia, na qual se vai negar, arguir uma nulidade aqui e outra ali. O pesado vem depois, quando a instrução for colhida e confirmada. Agora é uma fase preliminar; um 'esquenta' em que a defesa mostra a musculatura para a outra parte, que é o Ministério Público. Mostra também que as farpas e o tiroteio serão intensos. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch ressaltou que neste momento a defesa de Bolsonaro prepara o terreno para agir de forma mais contundente.

Por enquanto, nessa fase preliminar, não se joga pesadamente. É uma disputa que haverá entre defesa e acusação, que tem o ônus da comprovação do que alegou. Esse é o lado técnico. Há um lado político também, que é usar frases de efeito para o público externo para mostrar que o acusado está sendo injustiçado.

O que vemos nessa peça e nesse contexto maior dentro e fora dos autos é a defesa técnica, em fase preliminar, 'batendo uma bola', mas mostrando a musculatura e dizendo haver prova ilícita, uma rede para pegar peixe e tentando levar para o plenário por ser uma causa com grande repercussão. É um aquecimento. Não se apresentará de cara o principal da defesa. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

