Em busca do filho que sumiu, brasileira mudou de país e aprendeu a atirar

Desde 2022, Isabel Streski, 48, busca religiosamente por seu filho desaparecido em Assunção, no Paraguai. "Encontro a polícia uma vez por semana com todas as novas evidências", diz a mãe.

Estudante de medicina, Antonio Augusto Streski Manjinski, 25, estava prestes a se formar na UMAX (Universidad María Auxiliadora), quando deixou de responder às mensagens e ligações de sua mãe.

'Regrado e centrado'

Após tentativas frustradas de conseguir uma bolsa de estudos para medicina no Brasil, o jovem decidiu mudar a rota. Natural de Ponta Grossa, no Paraná, Antonio Augusto foi estudar medicina no Paraguai.

Ele estava no país desde 2016. Aquele era o último semestre de Antonio, que queria fazer residência médica nos Estados Unidos, onde a mãe, Isabel, esperava por ele.

Eu achei estranho, nós tínhamos uma rotina. Nos falávamos todos os dias de manhã e à noite. Um dia ele simplesmente parou de me responder.

Isabel Streski

"Ele era muito regrado e centrado". A mãe conta que o filho tinha a vida totalmente cronometrada, era muito dedicado nos estudos e até competia com um amigo por notas. "Feliz a pessoa que está convivendo com ele", desabafa.

Em 4 de outubro de 2022, ele parou de responder mensagens. Foi então que Isabel, que estava nos EUA, foi para o Paraguai entender o que estava acontecendo com Antonio.

Ao pedir ajuda dos amigos de Antonio, que foram à casa dele, Isabel percebeu que a mochila e todos os seus documentos e pertences estavam lá. "Ele não saía sem a mochila, era incorporada ao corpo de tanto que ele usava", conta a mãe. Além disso, o dinheiro que ela havia mandado para ele também estava na casa do jovem.

Pertences de Antonio Augusto encontrados na casa em que morava, em Assunção Imagem: Reprodução/Facebook

"Pedi para um amigo dele fazer a denúncia [boletim de ocorrência]", conta Isabel, após realmente achar a situação estranha. Até aquele momento, acreditava na força policial e pensava que o caso de seu filho era isolado, até descobrir que não.

Investigação

Quatro dias após o desaparecimento, o Ministério Público do Paraguai divulgou um cartaz de buscas. A mãe explica que um fiscal — como se fosse um promotor — é designado para acompanhar esse tipo de caso. "Ele disse que meu filho não tinha perfil de aluno de medicina, que era usuário de drogas e microtraficante", conta Isabel, que não acredita na versão apresentada pelas autoridades.

Cartaz publicado pelo Ministério Público sobre o desaparecimento do jovem Antonio Augusto Imagem: Reprodução/Facebook

Marquei oito vezes reunião com o fiscal e ele não me recebeu nenhuma das vezes. Em uma delas, percebi que ele foi embora pela porta dos fundos.

Isabel Streski

Após os desencontros, Isabel decidiu investigar por si só o desaparecimento de Antonio. "Meu caminho é paralelo ao da polícia", diz. Para ela, mesmo após mais de dois anos do ocorrido, sua intuição ainda aponta para o caminho de encontrá-lo.

Processo de investigação inclui procurar notícias periodicamente nas redes sociais e receber informações de voluntários por todo o país. Isabel diz ter pessoas que foram unidas por sua dor pelos 17 departamentos (estados) do Paraguai, além do distrito de Assunção. Essas pessoas ajudam a coletar informações sobre desaparecidos, inclusive de Antonio. Além disso, ela se encontra com oficiais da polícia paraguaia semanalmente para discutir o caso.

Ainda não tive nenhuma pista dele, mas minha intuição me diz que devo continuar buscando.

Isabel Streski

Sua coragem e força de vontade deram espaço para a abertura da Associação de Famílias de Desaparecidos no Paraguai. Segundo Isabel, já foram encontradas 83 pessoas com o auxílio da instituição. Dos participantes, somente ela é brasileira.

Desaparecimentos no Paraguai

1,2 mil pessoas desapareceram no Paraguai em 2022, mesmo ano do sumiço de Antonio Augusto. Os dados são da Divisão de Busca e Localização de Pessoas Desaparecidas da Polícia Nacional, que considera apenas pessoas com menos de 18 anos.

Levantamento da associação fundada por Isabel revela números maiores. Em 2022, segundo dados levantados através de informações públicas, 1.912 desapareceram e 614 foram localizadas.

'Abandonada pelo meu governo'

Isabel diz que as autoridades brasileiras não se esforçaram na busca por Antonio Augusto. Mesmo enfrentando dificuldades no Paraguai, se sentiu muito mais acolhida do que quando buscou por órgãos brasileiros.

Abandonada pelo meu governo. Fui mais ajudada por autoridades paraguaias que brasileiras

Isabel Streski

Em nota, o Itamaraty diz acompanhar o caso de Antonio Augusto. "O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Assunção, acompanha o caso e presta assistência consular aos familiares do desaparecido".

Órgão diz que as repartições consulares não contam com poder investigativo ou de polícia. "Em casos de desaparecimento de cidadãos brasileiros no exterior, cabe às repartições consulares apoiar familiares e representantes jurídicos na busca por informações que ajudem na elucidação dos fatos e na localização do desaparecido, respeitando-se as normas locais", diz, em nota.

Procurada, a Polícia Federal disse que existe uma "Difusão Amarela" (aviso que informa a respeito de uma pessoa desaparecida) em nome de Antônio, que foi inserida no sistema por parte da Interpol do Paraguai. A PF informou ainda que "o procedimento de familiares com um ente desaparecido no exterior é o Ministério das Relações Exteriores".

'Conheço o Paraguai de canto a canto'

Durante os últimos dois anos e quatro meses morando no Paraguai, Isabel já disse conhecer muito do país e da cultura local. "Conheço o Paraguai de canto a canto. Às vezes falo 'portunhol'. E, se eu ficar nervosa, ainda solto um guarani no meio", conta.

Para atuar como investigadora particular, ela chegou a fazer diversos cursos, inclusive, especialização para manusear uma pistola 9 milímetros e até armas largas. Além disso, também fez cursos relacionados à investigação, como escolta internacional — para atuar em fronteiras.

Isabel vive em Assunção com o filho mais novo, de 13 anos. Ela conta que precisou de muita terapia para conseguir se reerguer. "Eu tive que me cuidar por ele e por meu filho que ainda vou encontrar", completa.