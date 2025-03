Atlas: Lula lidera no 1º turno, mas empata tecnicamente com Tarcísio no 2º

Lula empataria tecnicamente com Tarcísio de Freitas no 2º turno em 2026, diz Atlas Imagem: Ricardo Stuckert Fabíola Perez Do UOL, em São Paulo 07/03/2025 10h01 O presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto em dois cenários de primeiro turno para a disputa à presidência da República em 2026, segundo pesquisa AtlasIntel. No cenário de segundo turno com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista empata tecnicamente. O que diz a pesquisa No cenário para primeiro turno com Tarcísio Freitas na disputa, Lula sairia na frente. Veja os números: Lula: 41,6%

Tarcísio de Freitas: 32,3%

Gusttavo Lima: 4,6%

Ronaldo Caiado: 4,6%

Romeu Zema: 4,5%

Não sei /branco/ nulo: 4%

Simone Tebet: 3,2%

Pablo Marçal: 2,5%

Eduardo Leite: 1,5%

Marina Silva: 1,2% Em um cenário com Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), o presidente Lula teria 41,5%. O deputado federal ficaria com 23,8% das intenções de voto. Lula: 41,5%

Eduardo Bolsonaro: 23,8%

Romeu Zema : 10%

: 10% Ronaldo Caiado: 6,4%

Não sei /branco/ nulo: 4,3%

Gusttavo Lima: 4,1%

Simone Tebet : 3,4%

: 3,4% Pablo Marçal: 3,2%

Eduardo Leite: 1,9%

Marina Silva: 1,3% Metodologia: o levantamento AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.710 brasileiros adultos entre os dias 24 e 27 de fevereiro. Os entrevistados são recrutados aleatoriamente ao navegarem pela internet, e procedimentos estatísticos calibram a representatividade da amostra posteriormente. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro, de um ponto percentual para mais ou para menos. Segundo turno Lula empata tecnicamente com Tarcísio e com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Isso porque a margem de erro é de um ponto percentual. E ganha dos demais concorrentes testados pela AtlasIntel. Tarcísio de Freitas (49) x Lula (47) - Branco / Nulo / Não sei: 4

Eduardo Bolsonaro (44) x Lula (48) - Branco / Nulo / Não sei: 9

Jair Bolsonaro (49) x Lula (48) - Branco / Nulo / Não sei: 4

Pablo Marçal (38) x Lula (48) - Branco / Nulo / Não sei: 14

Ronaldo Caiado (39) x Lula (47) - Branco / Nulo / Não sei: 14

Eduardo Leite (27) x Lula (45) - Branco / Nulo / Não sei: 28

Romeu Zema (43) x Lula (47) - Branco / Nulo / Não sei: 9

Gusttavo Lima (38) x Lula (48) - Branco / Nulo / Não sei: 14