Lula chama Bolsonaro de covarde: 'Tramou golpe e fugiu para Miami'

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula chamou o seu antecessor Jair Bolsonaro de covarde hoje durante anúncio em acampamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), em Minas Gerais.

O que aconteceu

O petista afirmou que o ex-presidente "tramou um golpe" e quando não conseguiu "fugiu para Miami". A declaração é uma referência a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos no final de dezembro de 2022 após derrota nas eleições.

"Está pedindo anistia antes de ser julgado", disse. O presidente voltou a afirmar que Bolsonaro "deveria ter coragem" e esperar a conclusão do julgamento para provar inocência das acusações de tentativa de golpe do Estado democrático de Direito. "Ele, na verdade, está com medo. Ele sabe que cometeu um deslize", afirmou o petista.

O ex-presidente está inelegível desde junho de 2023 até 2030. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entendeu que Bolsonaro violou a regra eleitoral em uma reunião com embaixadores em julho de 2022 — quando ele disputava a reeleição da Presidência da República.

Lula também citou o suposto plano de assassinato contra ele, Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Alexandre de Moraes. "Ele tramou a morte de um presidente da República." Investigações da Polícia Federal apontaram que Bolsonaro teve conhecimento do plano —quatro militares foram presos suspeitos de envolvimento.

