Lula: Ano que vem, vai crescer PIB, salário mínimo, renda, distribuição de terra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo tem trabalhado muito para manter a inflação controlada e disse que, em 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do País irá crescer, assim como o salário mínimo e a distribuição de terras. Segundo Lula, quanto mais ele estiver na rua, melhor para o País, e quanto mais ficar em seu gabinete, pior será.

"Hoje, temos a inflação controlada. Nós queremos baixar a inflação, porque com inflação alta, quem perde é o povo trabalhador", disse o petista em cerimônia de entregas e anúncios para a reforma agrária em Minas Gerais nesta sexta-feira, 7. "Estamos cuidando disso."

Lula comentou o PIB brasileiro de 2024 divulgado hoje, que cresceu 3,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Pois foi o Lulinha voltar ao governo que o PIB voltou a crescer", disse. "Ano que vem, vai crescer mais o PIB, o salário mínimo, a renda, a distribuição de terras, a distribuição de terras para indígenas, vai aumentar mais a produção de emprego", citou.

O presidente brincou ao final do evento e disse que paga R$ 1 milhão para fazer "todo dia um ato deste". "E não pago um centavo para ficar no meu gabinete", comentou. "Quanto mais eu estiver na rua, melhor para o País; quanto mais eu estiver no gabinete, pior para o País", afirmou. "Daqui para frente, quem quiser encontrar com o Lula, vá para a rua porque vai estar na rua conversando com o povo brasileiro."