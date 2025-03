JBS: programa de apoio a pequeno produtor regularizou 6.887 propriedades em 2024

São Paulo, 7 - A JBS intensificou sua atuação junto a pequenos produtores rurais em 2024, com mais de 26.780 atendimentos realizados por meio do programa Escritórios Verdes e outras iniciativas voltadas à regularização ambiental e assistência técnica. No período, a empresa contribuiu para a recuperação de 4.153 hectares de vegetação nativa e tornou viável a regularização de 6.887 propriedades, segundo balanço da companhia.Criado em 2021, o programa Escritórios Verdes já beneficiou mais de 15 mil propriedades rurais, oferecendo consultoria gratuita para regularização ambiental. Em 2024, a JBS ampliou sua atuação com o lançamento do Escritório Verde Virtual, que já contabiliza 1.220 interações desde outubro, permitindo que produtores de todo o País acessem suporte técnico por e-mail, telefone e WhatsApp.Além do suporte à regularização ambiental, a JBS estruturou os Escritórios Verdes 2.0, que oferecem assistência gratuita em três frentes: recuperação ambiental, melhorias na produtividade do solo e apoio à gestão das propriedades. No último ano, 1.311 fazendas receberam suporte técnico ou gerencial, e mais de 4.700 visitas foram realizadas a agricultores familiares.A empresa também apostou em novas tecnologias para fortalecer a rastreabilidade da cadeia produtiva. A ferramenta Cowbot, lançada no segundo semestre de 2024, realizou 17.377 análises, permitindo maior controle sobre a origem dos animais e facilitando o acesso dos pecuaristas a informações ambientais.No Pará, a JBS ampliou sua atuação em 2025, doando 3 milhões de tags para rastreamento de rebanhos e promovendo treinamentos para operadores de rastreabilidade.