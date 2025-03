Issey Miyake traz cor, humor e poesia para Semana de Moda de Paris

Issey Miyake trouxe cor, humor e poesia para a Semana de Moda feminina de Paris nesta sexta-feira (7), com um desfile que aborda os temas favoritos da marca japonesa: pregas, camadas e a exploração de materiais, nesta ocasião, a lã "panini".

"O fio é basicamente de lã e alpaca, mas também com uma mistura de sintéticos. Ele é comprimido e passado a ferro e, quando aquecido, endurece. É por isso que se chama panini", explicou à imprensa o designer da empresa, Satoshi Kondo, que assumiu o comando após a morte do fundador em 2022.

Esse tipo de lã é ideal para as ideias de modelos esculturais que Miyake sempre buscou, e o resultado foi particularmente impressionante com dois modelos em vermelho cintilante no final do desfile, verdadeiras esculturas ambulantes.

Antes, houve grandes sacolas de compras coloridas que se transformavam em vestidos, ou enormes mantos de seda branca que envolviam a modelo.

Luvas de lã são transformadas em chapéus, moletons verde grama ou bege viram cachecóis. A seda amarela, plissada ao máximo, estrutura a silhueta, dá leveza e, ao mesmo tempo, protege a modelo como uma capa poderosa.

Nos pés, elas usam chinelos.

"Sempre me interessei em explorar e sempre encontro um ponto de beleza nisso. Esta coleção navega entre o abstrato e o concreto. E na maneira como podemos olhar para objetos comuns de uma forma extraordinária", acrescentou o designer.

"É isso que acontece com as bolsas. Se você as transforma em roupas, você muda a maneira como as vê", acrescentou.

jz/eg/jmo/yr

© Agence France-Presse