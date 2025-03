Índice europeu STOXX 600 interrompe sequência de 10 semanas de ganhos com incerteza sobre tarifas dos EUA

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias fecharam esta sexta-feira em baixa, com os investidores enfrentando mudanças bruscas na política comercial dos Estados Unidos durante a semana.

O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,7% na semana e interrompeu uma sequência de 10 sessões de ganhos, a mais longa desde o início de 2024.

Na quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu as tarifas de 25% que havia imposto esta semana sobre a maioria dos produtos do Canadá e do México, na mais recente reviravolta em sua política comercial que levou os mercados a considerarem cada vez mais as tarifas como uma tática de negociação.

Trump impôs as tarifas comerciais sobre os dois países na terça-feira e logo em seguida concedeu uma isenção às montadoras de automóveis que cumprem os acordos de livre comércio existentes.

"Por causa da mudança da política comercial dos EUA, há muita incerteza no ar. Ainda não sabemos com que tipo de tarifas a Europa poderá ser atingida", disse Susannah Streeter, diretora de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

No entanto, a China não conseguiu escapar e agora tem uma tarifa de 20% sobre suas exportações para os EUA. Os dados do dia também mostraram uma retração surpreendente nas importações chinesas.

As ações de luxo, expostas aos consumidores chineses, caíram, com a Burberry em queda de 6,8%, a Kering recuando 3,9% e a LVMH caindo 2,8%. O índice europeu de luxo em toda a região caiu cerca de 2,7%.

Bens e serviços industriais, que abrigam ações de defesa, lideraram as quedas com uma perda de 1,8%. As mineradoras seguiram com uma queda de 1,6%, já que os preços do cobre diminuíram.

Por outro lado, o setor de telecomunicações liderou os ganhos com um aumento de 2,1%.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,03%, a 8.679,88 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,75%, a 23.008,94 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,94%, a 8.120,80 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,48%, a 38.592,81 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,17%, a 13.257,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,95%, a 6.820,82 pontos.