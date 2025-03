Imagens do 8/1 não foram vazadas e nem provam que Lula armou invasão

Publicação engana ao afirmar que novas imagens dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro foram vazadas e que os registros provariam que Lula armou invasão. Imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto foram divulgadas em 23 de abril de 2023 após quebra de sigilo judicial. Não há evidência da participação do presidente ou de aliados governistas no ataque aos Três Poderes.

Conteúdo investigado: Post reúne trechos de vídeos de câmeras de segurança do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro de 2023, que mostram ações de vandalismo contra o patrimônio público. Durante a exibição, foi fixada a legenda "Pra quem ainda duvida. Mande para o mundo! Vazaram mais imagens. Lula armou a invasão para incriminar os patriotas".

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: Não foram vazadas novas imagens dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. Os vídeos compilados na postagem são do circuito interno do Palácio do Planalto e foram disponibilizados em 23 de abril de 2023 pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a quebra de sigilo. O acervo é acessível a qualquer cidadão por este link.

Na postagem enganosa, durante a exibição das imagens, setas vermelhas são apontadas para algumas pessoas, mas o conteúdo não as identifica, nem explica qual seria a relação delas com o presidente Lula (PT). Não há evidências de que os envolvidos sejam lideranças ligadas a ele. As pessoas destacadas nos vídeos utilizam adereços personalizados com a bandeira do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Parte dos participantes também está com o rosto coberto.

Após a circulação de vários conteúdos falsos com a alegação de que o presidente estaria no Palácio do Planalto no momento da invasão, a Secretaria de Comunicação Social esclareceu que, durante a ação dos invasores, o presidente estava cumprindo agenda em Araraquara, no interior paulista. A imprensa também noticiou a visita e o prefeito, Edinho Silva, registrou nas redes sociais. As imagens de segurança mostram que Lula chegou ao Palácio às 21h26. A partir das 21h30 há registros também da chegada de outros ministros e líderes do governo.

Após dois anos do episódio, o STF condenou 371 pessoas por incitação ou execução dos atos golpistas. Não há registro de que algum dos condenados tenha ligação com Lula.

O relatório final da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe e a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República apontam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como líder do movimento golpista. O documento cita, inclusive, ex-integrantes militares do governo Bolsonaro envolvidos nas ações antidemocráticas.

De acordo com o relatório da PF, houve a "atuação de uma organização criminosa" desde 2019, que teria desenvolvido "ações voltadas a desestabilizar o Estado Democrático de Direito, com o fim de obtenção de vantagem consistente em tentar manter o então Presidente da República Jair Bolsonaro no poder, a partir da consumação de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito".

O Comprova tentou contato com o autor da postagem, mas não obteve retorno até a publicação.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. A publicação teve mais de 270 mil visualizações até o dia 7 de março.

Fontes que consultamos: Imagens do sistema de segurança do Palácio do Planalto disponíveis no site do Gabinete de Segurança Institucional e no canal do site Poder360 no Youtube, relatório final de investigação da Polícia Federal, site do Supremo Tribunal Federal, pesquisa por notícias sobre possível envolvimento de Lula nos ataques de 8 de janeiro.

Este conteúdo foi investigado por UOL e Agência Tatu. A investigação foi verificada por Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Popular. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 07 de março de 2025.