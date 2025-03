Ibovespa sobe 0,14% em meio a dados dos EUA, PIB no Brasil e medidas do governo

A valorização das commodities é insuficiente para empolgar o Ibovespa no início da sessão desta sexta-feira, 7. Em Nova York, as bolsas caem enquanto os investidores avaliam os sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho no payroll de fevereiro nos Estados Unidos. O Ibovespa, por sua vez, sobe pouco acima de 0,10%.

"Esses dados americanos, com receios de uma possível desaceleração anima mercados emergentes como o Brasil, lembrando que tínhamos muitas ações com preços descontados no ano passado. A nossa Bolsa acabou ficando barata em dólar. Isso acaba atraindo, o fluxo está entrando", avalia Alison Correia, analista de investimentos e sócio-fundador da Top Gain.

O payroll mostrou menor criação de vagas de emprego, arrefecimento nos ganhos salariais e aumento na taxa de desemprego. Isso favorece a ideia de cortes de juros nos EUA.

Além disso, hoje os investidores analisam as medidas do governo para conter a inflação de alimentos e a desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) de 2024, informado mais cedo.

Ontem, o principal indicador da B3 fechou em alta de 0,25%, aos 123.357,55 pontos.

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB cresceu 0,2% no quatro trimestre do ano passado em relação ao anterior. O dado ficou no piso das expectativas na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, aquém da mediana de 0,4%. Já no consolidado de 2024, o crescimento foi de 3,4% (mediana de 3,5%).

Os resultados menores do que os previstos reforçam alguns indicadores de atividade, que têm mostrado arrefecimento da economia brasileira. Assim os juros futuros cedem o estimula algumas ações mais sensíveis ao ciclo econômico, embora as medidas do governo para conter os preços de alimentos possa ser contraponto, dado que as ações tendem a desfavorecer produtos nacionais.

Ontem, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou a zeragem na alíquota do imposto de importação sobre diversos alimentos para garantir uma redução no preço de determinados itens, como carne, café, açúcar e milho. O anúncio foi feito após reunião de ministros com empresários do setor.

A despeito do crescimento de 3,4% no PIB em 2024, Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos, avalia não se tratar de uma economia que avança puxada por produtividade, mas sim em reação ao expansionismo fiscal. "No futuro, pode trazer mais inflação e consequentemente juros elevados por mais tempo", diz, completando que as medidas de zeragem na alíquota de importação de alguns produtos alimentícios tem a mais a ver com "questões políticas."

Em meio aos ganhos das commodities, por ora os papéis da Petrobras avançam entre 0,55% e 0,38%. Já Vale cai 0,50%, apesar de o minério de ferro ter subido 0,19% hoje em Dalian. O petróleo se recupera das recentes perdas, avançando em torno de 2,00%.

As tensões comerciais dos Estados Unidos com vários países continuam no radar, e já se refletiram na balança comercial chinesa. Nos dois primeiros meses deste ano, as exportações chinesas cresceram menos do que o previsto e importações recuaram.

Diante das incertezas sobre os efeitos das tarifas impostas pelo governo americano na economia mundial, as bolsas asiáticas fecharam em baixa e as europeias também cedem hoje.

Segundo Marcelo Vieira, diretor da mesa de renda variável da Ville Capital, pelo lado da análise técnica, desde a semana passada vem se formando padrões que indicam uma realização acentuada nas bolsas e que estão se confirmando. "Lembrando que alta volatilidade significa prenúncio de grandes movimentações dos mercados."

Neste cenário, eleva-se a expectativa em relação ao relatório oficial do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que será divulgado nesta manhã. Espera-se a criação de 160 mil vagas no payroll de fevereiro, ante 143 mil postos no mês anterior.

Em tese, um dado forte tende a elevar a cautela do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em não sinalizar corte de juros nos EUA. Por isso, também é grande a expectativa com falas do presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, e outros dirigentes nesta sexta-feira.

Powell pode trazer mais indicativos sobre próximas decisões de juros, pontua Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos. "E uma hora depois teremos discurso do Trump. Donald Trump vai falar também podendo talvez fazer algum novo anúncio de tarifa. Então, o dia está extremamente carregado e com investidores atentos a falas e movimentações que podem fazer preço nos ativos", estima em nota.

Às 11h32, o Ibovespa subia 0,14%, aos 123.536,98 pontos, ante alta de 0,39%, quando marcou máxima de 123.843,21 pontos, e mínima em 122.529,86 pontos (-0,67%).