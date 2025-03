Ibovespa recua na abertura com PIB no Brasil e mercado de trabalho dos EUA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta sexta-feira, tendo no radar dados mostrando que a economia brasileira desacelerou mais do que o esperado no quarto trimestre e novas medidas do governo contra a alta dos preços dos alimentos.

Investidores também monitoram números sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos agendados para 10h30 (horário de Brasília), enquanto permanecem atentos ao noticiário envolvendo a nova política monetária da maior economia do mundo.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, caía 0,25%, a 123.043,30 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, cedia 0,65%.

(Por Paula Arend Laier)