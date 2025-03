Ibovespa fecha em alta com PIB sob holofote; Brava dispara

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, recuperando os 125 mil pontos, com Brava disparando mais de 10% após dados de produção e avanço do petróleo no exterior, enquanto agentes financeiros também divulgaram dados mais fracos sobre a economia brasileira no último trimestre do ano passado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,54%, a 125.253,3 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 125.821,53 pontos na máxima e 122.529,86 pontos na mínima do dia. Na semana, encurtada pelo fechamento da B3 em razão do Carnaval, acumulou alta de 2%.

O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somava R$18,29 bilhões antes dos ajustes finais.