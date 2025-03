Loção corporal promete hidratação imediata por R$ 70; Veja opiniões

Para quem sofre com a pele ressecada, o Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode ser ideal para adicionar na rotina de cuidados: o hidratante Norwegian, da Neutrogena. Esse produto é elogiado entre os consumidores principalmente pelo seu poder de hidratação intensa, e por não deixar a pele grudenta.

Segundo o fabricante, ele ajuda a reparar a barreira da pele e reduzir áreas esbranquiçadas e descamadas por conta do ressecamento. Confira a seguir mais detalhes sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a Neutrogena sobre o hidratante?

Com fragrância leve;

Respeita o pH natural da pele;

Promete hidratação imediata e prolongada por até 48 horas;

Fórmula não oleosa e de rápida absorção;

Reduz o aspecto esbranquiçado e descamado causado por ressecamento excessivo;

Possui a tecnologia TripleLip reparadora, que forma uma camada protetora para reparar a barreira cutânea;

Fórmula com glicerina e aveia probiótica para fortalecer a microbiota da pele;

Indicado para todos os tipos de pele, principalmente seca e extrasseca.

O que diz quem comprou?

Com mais de mil avaliações na Amazon, a nota média desse produto é de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos foram a hidratação, custo-benefício e duração na pele.

Perfeito. A pediatra passou para meu sobrinho e foi o único que trouxe resultado em pouco tempo, pele super saudável e hidratada, recomendo a todas as mamães e papais para seus filhos. Géssica Lopes

Minha dermatologista me passou alguns produtos para tratamento de pele extrasseca, este apresentou o melhor custo-benefício, pelo valor e quantidade da embalagem. Nadille Honório Ferreira

Este é um produto que uso há anos. Foi indicado por uma dermatologista. É excelente. Até agora, o melhor que conheço para a minha pele muito ressecada. Resolve e não deixa a pele grudenta. Dayra

Este produto é muito bom, é o que tem ajudado com a pele descamativa de dermatite ocre, pois possui glicerina, e estou utilizando por orientação médica. O produto vem ajudando a hidratar a pele, recomendo. Ele deixa uma camada de proteção na pele que, até passando água, demora a sair. É muito bom. Ligia

Pontos de atenção

Há também consumidores que relataram reações ao usar o hidratante, como espinhas e irritação, além de casos em que o dosador do produto chegou com defeito. Confira os comentários avaliativos:

É excelente, porém não posso usar no decote, nem pescoço, nem costas, nem região dos ombros porque gerou espinhas. É um creme denso, então para mim que tenho pele oleosa só funciona nas pernas, região abdominal e até nos cotovelos. Romina

A entrega demorou horrores e um dos frascos veio com o dosador estragado. Mas o creme é muito bom. Leda Castaño

Não hidrata a pele, então eu não compraria novamente. Alessandra Santana de Jesus Oliveira

