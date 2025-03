Viviane Araújo diz que vai operar pela 4ª vez: o que é hérnia umbilical

Viviane Araújo contou que irá realizar uma nova cirurgia para correção de hérnia umbilical. Segundo ela, a primeira intervenção foi realizada antes da gravidez, a segunda após o nascimento do filho, em setembro de 2022, e a terceira em julho de 2024.

O que é hérnia umbilical?

Hérnias umbilicais se formam quando a pressão de dentro do abdome o empurra para fora. O principal sintoma da condição em adultos é uma protuberância que se forma na região do umbigo e dor local, que pode aparecer ou piorar ao tossir ou erguer muito peso, tornando-se persistente. Ela também pode vir junto de náuseas quando o quadro se agrava.

A protuberância ocorre na aponeurose, a membrana que reveste o abdome. A aponeurose é uma estrutura fibrosa e está localizada abaixo da camada muscular, de gordura e da pele. A membrana pode ter pontos de fragilidade, nos quais há a formação de hérnia.

As hérnias podem acometer também outras regiões. Além do umbigo, a condição pode acontecer na virilha (hérnia inguinal), acima do umbigo (epigástrica) e em partes do abdome em que já foram feitas incisões prévias (chamadas de hérnia incisional).

Crianças costumam ter mais hérnias umbilicais, que geralmente fecham sozinhas até o fim da primeira infância, entre 6 e 7 anos. No entanto, adultos também podem desenvolver o quadro devido ao aumento de pressão no umbigo (sobretudo nas gestantes), por excesso de peso (obesidade) ou de líquido —que pode decorrer de uma doença hepática (ascite).

Pessoas que fazem exercícios com excesso de peso também correm um risco aumentado de desenvolver a hérnia. É importante manter o acompanhamento com profissional especializado para não exagerar no peso em exercícios como agachamento e leg press.

Quais são os riscos?

As hérnias podem aparecer em diferentes regiões do corpo em forma de uma protuberância que deve ser acompanhada por profissionais Imagem: Getty Images

Na hérnia, uma parte da alça intestinal sai pelos buracos na aponeurose quando há picos de pressão. Em geral, ela retorna ao local de origem. Quando não volta, no entanto, há o chamado encarceramento da hérnia. Quanto maior for a hérnia, menor a chance de complicações, já que a hérnia pequena tem maior risco de sair pelo buraco no abdome e não retornar.

No encarceramento, a falta de oxigenação impede o sangue de chegar no local. Isso causa necrose, ou seja, a morte das células ou de tecidos, que perfura o intestino.

A complicação é rara e o paciente precisa ser operado com urgência. A cirurgia é realizada para evitar o quadro de sepse, que é uma reação exagerada do corpo a algum tipo de infecção. Qualquer tipo de hérnia pode ficar encarcerado e o principal sintoma neste cenário é a dor aguda no local.

Nos casos em que a cirurgia é necessária, o procedimento geralmente é rápido. Sem necessidade de anestesia geral, a intervenção é feita com sedação local e tem uma rápida recuperação. No entanto, em casos de cirurgias de emergência, a cirurgia tende a ser mais complexa e demanda maior atenção no pós-operatório.

Na maioria das vezes, é possível conviver com a condição sem complicações. No entanto, é fundamental buscar ajuda médica para avaliar o caso e o tratamento de eventuais causas da hérnia.

*Com informações de matéria publicada em 23/12/2022.