Guillen: Concordo com a ideia de que houve um aumento da incerteza no cenário, é relevante

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse que houve um aumento de incerteza no cenário e que esse é um componente importante, mas que também há de se ponderar uma maior adversidade. Ele participa de um debate na Conference on Monetary Policy Transmission and the Labour Market, promovida pelo Banco de Portugal, em Lisboa.

O debate girava em torno de ações do Federal Reserve em relação às mudanças que vêm sendo implementadas pelo governo americano, como a imposição de tarifas comerciais para outros países.

"Cada país, cada setor vai depender se as tarifas serão implementadas, então é difícil dizer qual vai ser o impacto final de tal incerteza. Acho que há um pouco de incerteza, mas também há uma visão de que o cenário é mais adverso", disse. Ele refletiu que quando há mais incerteza, menos orientação é oferecida.

Mais cedo, ele reiterou que houve uma grande surpresa com o crescimento do Brasil em 2024, vinda da demanda. "Havia pressões sobre a demanda de crescimento em todos os lugares. Nossa visão era de que havia algumas coisas apoiando o crescimento do consumo. Uma delas eram os benefícios sociais. Então, houve um estímulo vindo da parte fiscal. Pode ser que a mesma quantidade de estímulo fiscal agora esteja impactando mais o crescimento ou que haja mais estímulo fiscal. Mas, no final das contas, está impactando o crescimento mais do que o esperado", disse. Ele também voltou a mencionar a surpresa com o mercado de trabalho e o avanço do mercado de crédito.